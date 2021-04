Declaración de intenciones

Vivir como si siempre fuera viernes por la tarde, amar como la primera vez, acercarse a un libro como a aquella novela que te dejó toda una noche sin dormir, disfrutar un concierto como el de ese sábado de verano que siempre recordarás, celebrar los momentos hasta que el cuerpo aguante. Perdonar los apretujones del camino, obviar a quien te daña, huir de quien contamina. Exhibir alegría cuando la pena acecha, buscar no es incompatible con encontrar. Dormir a pierna suelta porque no tienes deudas de conciencia, ser rico en emociones y muy pobre en rencores que alimentar. Mantener despierta la curiosidad, y muy oculta, en el fondo de tus abismos, a la envidia; no confundir competencia con rivalidad, éxito con menosprecio ni simpleza con bondad. Saber despedirse cuando sea el momento, saber llegar cuando toque cambiar. Darle tiempo a las heridas, que cicatricen por ellas mismas, y saber diferenciar la velocidad del instante, el riesgo de la intención y la química del interés. Convocar cada mañana a la alegría nada más despertar, desprenderse de las pesadas alforjas de la tristeza o, al menos, rellenarlas con nuevas intenciones y propósitos. Mejor comprender que aceptar, mejor satisfacer que saciar. Y tolerar no es un gran verbo. Soportar tampoco. Piensa en esos zapatos feos e incómodos, que te han provocado alguna rozadura: los toleras, pero en realidad no te gustan. Mejor avanzar que llegar, alcanzar que lograr, y aprender a caer, para después seguir subiendo. Y me quedo con los inocentes, con los fáciles de engañar, con los crédulos, que de listos y entendidos ya tenemos los púlpitos repletos. Mejor escuchar que sermonear, mejor saber esperar, que ese momento siempre llega.

Mejor animar que aplaudir, compartir que aconsejar. Mejor seducir que hipnotizar, que la primera vista es la toma más falsa de nosotros mismos, por mucho que nos empeñemos en contradecirla. Olvidar no es lo mismo que ignorar, y perdonar no es un sinónimo de claudicar. La derrota sólo es propiedad de aquellos que piensan que la victoria es la única y última posibilidad, sin tener en cuenta que seguir en el camino es un éxito por sí mismo. La amistad es mucho más que compartir las barras de los bares, las risas y cuatro abrazos. Es el cemento emocional que fija el tiempo, y no le afectan las inclemencias. Todos los días tienen su momento, hasta esos lunes feos y groseros, pero hay que querer que suceda. Intentarlo siempre forma parte de la mejor estrategia. Renunciar no es lo mismo que recapacitar y por supuesto que rectificar es de sabios. La honradez no se proclama, es una forma de vida. Y la caridad no es una expresión de la justicia. Hablemos de igualdad. Gobernar e imponer no significan lo mismo. Llorar no es sólo legítimo, también, y sobre todo, necesario. Amar debería ser la gran aspiración, y ser amado la mayor recompensa. El miedo es tan personal como incontrolable, el negar el de los demás es citarse con el egoísmo. El dolor no nos hace mejores, tampoco diferentes. La dignidad comienza y acaba en tus propios principios, esa frontera nadie te la puede marcar. La soledad no se mide en ausencias.

La vida puede ser un viaje apasionante, a pesar del oleaje, las tormentas y hasta de los naufragios -de los que tanto se puede aprender si sabes agarrarte a ese trozo de madera que te mantenga a flote-, pero hay quien sale todos los días buscando el temporal, como el que recorre la noche en busca de un codazo al que responder. La vida está repleta de decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a cada minuto, y todas las que tomamos hablan de nosotros. Vivir cada instante es darle la espalda al vacío, pretender consumir todos los segundos con los que contamos y no renunciar a ninguno de ellos. Las palabras pueden componer un ideario, una ruta o una declaración de intenciones, o pueden componer la nada, volvamos a recuperar esas decisiones que debemos tomar todos los días: vivir como si siempre fuera viernes, amar como la primera vez, disfrutar como ese sábado que siempre recordarás, celebrar los momentos hasta que el cuerpo aguante...