Córdoba en negro

Ahoraque muere Ouka Leele, que fue una de las responsables de colorear la España de los 80 (los apartamentos de las películas de Pedro Almodóvar también tuvieron su importancia), en Córdoba pasamos a color negro, metafórica y literariamente hablando, con la celebración de CordoBlack, desde el próximo jueves, dos de junio. Tras varios/muchos meses de trabajo, lo que un día imaginamos, casi soñamos, va a ser realidad. No en la dimensión que nos hubiera gustado, ni en duración ni en presupuesto (ay, el presupuesto), pero es un embrión mucho más fuerte y grande de lo que podríamos haber previsto. En Córdoba tenemos una estrecha relación con la literatura y sus más diversas expresiones. Nosotros vivimos ese hecho con naturalidad, casi sin darnos cuenta, pero basta salir diez centímetros fuera para darte cuenta de que no es igual en todos los lugares. De las Noches del Can Can, el Aula de Poesía de la Posada del Potro, el Mapa Poético hasta Cosmopoética hay una línea recta, incluso podríamos hablar de una tradición, por la celebración pública de la literatura en nuestra ciudad. Ahora llega, se adhiere a esta tradición, con los brazos abiertos, CordoBlack, Festival de Novela Negra del Sur, que cuenta con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, a través de su Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico. Y con su incorporación a nuestro calendario literario, Córdoba ya no es que cuente con un hotel o un barrio de las letras, es que directamente podría declararse, con una leyenda bien grande en nuestros límites geográficos, como Ciudad de las Letras. Ojalá, pronto, que feo no quedaría, todo lo contrario. Pero antes de citarnos con el presente, que aparece esta misma semana, hablemos del camino, de cómo todo empezó. Que no fue porque en mis últimas novelas haya optado por el género negro, no, hablemos de envidia sana, de querer lo mismo, o mejor, para mi ciudad.

El género negro ha llegado para quedarse. Ya ha pasado la frontera de la moda o de la novedad. ¿Por qué? Muy simple. La novela negra actual tiene la posibilidad de "contarlo" todo, de la política a las relaciones personales, de la ecología a la economía, de la corrupción al narcotráfico, porque ya no es ese detective borrachuzo que enamora a una rubia de manual mientras resuelve un caso casi sin salir de su cutre despacho. Ahora es global, lo aborda todo, y sigue manteniendo el gancho, el cebo, del suspense, de la intriga. Esta redimensión del género ha provocado la proliferación de los festivales, en gran medida auspiciados por una de las características de la novela negra actual: la geografía. Se viaja mucho literariamente, pero también con la maleta en la mano. Porque muchos lectores han querido ver con sus propios ojos el Baztán de Dolores Redondo (que inaugurará el festival), la Barcelona de Zanón o la Grecia de Markaris. Y Córdoba tenía que estar en ese mapa del negro que se está empezando a confeccionar a lo largo y ancho de la geografía española. De momento, clavamos nuestra coordenada, y tratamos de darla a conocer. Ahora viene lo más difícil, que cale, que guste, que haya un público en la ciudad que demande y sostenga el festival, que es lo que hará que se consolide en el tiempo. Cruzo los dedos.

Cansados y muy ilusionados llegamos a este momento, también nerviosos, aunque satisfechos de lo logrado hasta ahora. Porque muchos más autores, editoriales y propuestas de las que hemos programado (estirando el presupuesto como un chicle) han solicitado estar en CordoBlack. Como antes señalaba, han sido meses de trabajo, de tres personas, Pablo Téllez y Raquel Díaz, de la empresa Turdetania, y aquí el que escribe, poniendo los cinco sentidos para lograr que esta primera edición, pequeñita e embrionaria, resulte lo más satisfactoria. Se nos han quedado muchas ideas por hacer, y la intención es poder desarrollarlas en el futuro. Con esa ilusión y objetivo arrancamos. Si usted es aficionado a la lectura, da igual que lo sea especialmente a la novela negra (aunque si lo es más disfrutará), este jueves arranca CordoBlack. Que es más que novelas, porque puede aprender, pasear, escuchar música, descubrir nuevos autores, disfrutar de los consagrados, ver clásicos del cine francés y hasta paladear "tapas negras", creadas para la ocasión. No se lo piense. O sí, piense en negro desde el 2 de junio.