Contar algo

Si hay algo que no me gusta es la repetición. Que toda sea uniforme, igual, sin riesgo. Que nada cambie. Aunque algunos cambios sean a peor (ya volverán a serlo a mejor). Hay escritores que admiro por su estilo, por su capacidad de embaucarnos con las palabras, con sus giros, idas y venidas, pero que no me interesan por lo que (no) cuentan. Yo los llamo escritores ajo, espadachines acrobáticos, que siempre cuentan, una y otra vez, la misma historia. Y yo necesito que me cuenten algo, aunque no utilicen elementos florales. Ya iré yo a la floristería. El relato, eso es algo que se utiliza mucho, sobre todo en publicidad, donde compiten en la sabana de la venta tantos leones, muy feroces algunos de ellos, y sus gacelas siempre estamos atentos a esquivar una nueva cookie que nos bombardee.

La diferencia, también en publicidad, estriba en el relato, en hacer atractivo, sugerente, yo qué sé, el producto en cuestión. El relato puede llegar a todos los ámbitos de nuestra vida. Yo me lo encontré la semana pasada en un célebre bar de Córdoba, donde se detallaban los platos de la carta con genuina precisión. En el asunto mayor del flamenquín, que es un tema muy serio, no todo cabe. Hay que especificar. El flamenquín sin especificaciones es el verdadero, el que siempre hemos conocido y comido. Los otros, deben y tienen que ser identificados. Con queso, con marisco, con berenjena, con lo que sea, pero dejando constancia de la advertencia. Y lo mismo sucedía con la tortilla de patatas, tan dada a la invasión, profanación y otros innombrables experimentos que prefiero olvidar. El salmorejo es otro plato a polucionar. Es cierto que hay poluciones que están ricas, con mojama, de remolacha, sí, están buenos, pero ya no son salmorejo a secas. Por eso, el relato, contar las cosas, es tan importante, porque normalmente es el reflejo de la verdad, de lo cierto. De lo nítido. Ver claro, ese debe ser el objetivo. La nitidez.

Con frecuencia sucede que analizamos, reflexionamos y hasta divagamos sobre la nada. Cuando en una película, por ejemplo, tenemos tiempo para analizar ese plano interminable de una rosa en la puesta de sol, y comenzamos a elucubrar sobre su significado, sobre su mensaje y simbología, es porque en esa película están pasando muy pocas cosas. Apenas nos están contando nada. Cuando te están contando algo, lo que sea, no te da tiempo a ese tipo de ejercicios mentales, tu cerebro está ocupado en digerir y asimilar lo que te están contando. En política se utiliza mucho esa práctica de no contar nada, y pretender camuflar el vacío de contenido bajo los titulares diseñados por los gurús y dos imágenes que pretenden ofrecernos un mensaje que no existe. Para decorar primero hay que contar con el espacio, con la habitación, el piso, el coche, la moto o lo que sea, porque de no ser así la decoración traspasa de frontera y pasa a la de los efectos especiales, que pueden ser deslumbrantes, pero no aportar nada absolutamente. Ya sea en una serie, un poema, una canción o en un anuncio publicitario yo espero que me cuenten algo, algo. Que luego me pellizque, retuerce o emocione, eso ya es otro asunto, subimos de nivel. Primero, cuéntame algo.

La repetición es la gran aliada de la nada, del no contar. Ese destello, esa idea o ese recuerdo, que se emplea como un comodín con el que salvar todos los relatos, que acaban siendo, como es lógico, el mismo relato. Estamos necesitados de relato, o de que no nos cuenten siempre lo mismo. O tal vez estemos necesitados de que los mismos no nos cuenten siempre eso mismo que es nada. Casi las mismas palabras para explicar dos fenómenos que me aterran especialmente. Tal vez en ese no contar algo se esconda un miedo atroz a lo nuevo, a lo diferente, a evolucionar, a seguir avanzando. El riesgo. Ese miedo, ese diablo. Y no se trata de saltar sin paracaídas, eso no es riesgo, o de pretender hacer algo sin la preparación o la formación necesaria, no. Se trata de aportar, sí, de ofrecer algo, en cualquiera de los ámbitos en los que nos encontremos. O al menos intentarlo.