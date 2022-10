Cambiar la hora

El cambio de hora será el gran tema de esta semana, no me cabe duda. Y sólo tenemos que repasar los cambios horarios de los últimos años para saber que será así. Y llegarán, llegaremos, los detractores, que somos una legión, con nuestra ristra de argumentos debajo del brazo. Si al final es un ahorro por familia de dos euros al año (es un dato inventado, ojo, por poner una cifra, vamos); todo lo que nos quitan de luz por las tardes; y con la electricidad al precio que está, seguro que esto lo hacen para que gastemos más; el que se siga haciendo no tiene lógica, no tiene una base científica. Y así, así, y con otros muchos argumentos, demandaremos que no haya más cambios horarios, y que nos rijamos por el horario solar, el natural. Como antiguos egipcios, adoraremos a Ra, el rey Sol. Con argumentos o sin ellos, simplemente por una preferencia individual, que no parte de ninguna lógica razonada (en realidad, casi nada en mi vida lo hace), no me gusta el cambio horario. Bueno, sí, miento, el que se produce en primavera me encanta, porque es la llegada de la luz, de las tardes interminables, pero el que vamos a realizar no lo soporto, lo detesto. Y lo detesto aún más cuando mantenemos la temperatura de verano, y es que esa combinación de luz invernal con calor me resulta indigerible, sin más. No me gusta, en definitiva, y no hay que darle más vueltas, hay a quien no le gusta el helado de chocolate y no pasa nada. Al menos, ya no sucede como en el pasado, que tenías que emplearte durante un buen rato en ajustar relojes de pared, despertadores o de vídeos. Y como nunca hemos guardado o leído los libros de instrucciones, y como de memoria andamos justitos, de cambio a cambio se me olvidaba, cuando llegaba ese momento la tarea era doble, porque ya no sabías si era el botón de arriba o el de abajo el que debías pulsar, antes de volver a empezar.

La tecnología nos ha facilitado, algo, las cosas, aunque mi Casio se empeñe en contradecirme. Y no hablemos ya de esas gran cuestión que tanto nos cuesta y costará asimilar y entender: ¿pero hemos dormido una hora más o una hora menos? Y cuando nos levantamos, ¿qué hora era ayer? Grandes preguntas que me repito cambio tras cambio y que algún día deberá dejar por escrito en un cuaderno o, mejor, en el techo del dormitorio, para ser lo primero que veo cada día cuando abro los ojos. Se mire por donde se mire, cambiar la hora es un tostón, algo feo y brumoso, como de otro tiempo, y nos obligan a seguir haciéndolo. Que esta cuestión no la lleve ningún partido político en su programa electoral lo considero como uno de los mayores distanciamientos entre la clase política y la sociedad. Eso es realidad, en estado puro. El cambio horario, como antes indicaba, lo relaciono siempre con luz, más o menos luz, más o menos días, y es que siempre he tenido la sensación de que la luz es aperturista y la oscuridad recluyente. Por eso, el cambio horario más feo que recuerdo tuvo lugar durante el confinamiento. Ese día, cuando todavía salíamos a aplaudir a los balcones a las ocho, dejamos de ver a los vecinos de enfrente. No tardamos en dejar de escuchar el Resistiré, afortunadamente.

Lo del cambio horario estaría muy bien si se pudiera aplicar de forma selectiva, a modo de terapia o sanación. A algunos individuos yo les adelantaría el reloj no una hora, unos cuantos años, que con suerte podrían aparecer por el siglo XXI. Y también sería eficaz si se lo pudieran aplicar determinados políticos, con esas proclamas que creíamos olvidadas en el baúl de los tiempos. Cambios horarios, pero de miles de horas, para algunos de ellos. Cambios de año. Y puede que hasta de siglos, en aquellos casos más graves y recalcitrantes. Pero esos cambios horarios no están a nuestro alcance, que nos tenemos que conformar, y no es poco, con mantener nuestra hora en el dígito correcto. Para la de las pantallas, ya se ocupa la tecnología, salvo para mi rebelde Casio, que como un Peter Pan a pilas pretende contradecir al tiempo. Pero a ese, al tiempo, no hay quien le gane.