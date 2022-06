Me gustaría no dedicarle un artículo todos los años, pero me temo que lo echaríamos de menos. El verano debe mostrarlo, aunque con prudencia, mejor. Preferiblemente, con prudencia. Da igual que lo nombremos en masculino, o que lo transformemos en femenino, los efectos son parecidos. El, la, qué más da, cuando aprieta se olvida de tutearnos y nos llama de usted, desde la distancia, y con gesto retorcido. Como lo ha hecho durante la semana pasada, que se ha empleado a fondo, y eso que supuestamente aún no ha llegado el verano. Qué va a dejar para agosto, nos preguntamos fatigosos, sin dejar de mover el abanico, mientras una gota recorre nuestra mejilla. Siempre trato de buscar el punto creativo, cultureta, no sé cómo llamarlo, del calor, pero de lo que dan ganas, realmente, es de agarrarlo por el pecho, si lo pudiera personificar, y darle una buena tunda. Y seguro que encontraría aliados, porque no hay derecho a lo que nos hace, verano tras verano. El calor, intenso, íntimo y húmedo, que contemplamos en Fuego en el cuerpo, esa película memorable de Lawrence Kasdan, con aquella formidable pareja que formaban William Hurt y Kathleen Turner, quedaba muy bien en la pantalla, pero vivirlo en primera persona como que no es tan sensual. Tal vez sean muchas las definiciones de la sensualidad, algunas cercanas al masoquismo, pudiera ser. Los hermanos Auserón, junto a Enrique Sierra, ese guitarrista granulado que componía unos riffs imposibles, se dieron a conocer con una Escuela de calor, ni más ni menos. Creo que se quedaron cortos, aquí tenemos la escuela, el instituto, la facultad, el máster y hasta el doctorado en calor, todos los ciclos académicos los dominamos, desgraciadamente, con soltura. Y Los Rodríguez, de Calamaro y Rot, con el aderezo de la voz juguetona de Coque Malla, pretendieron, y consiguieron, que bailáramos al son del calor, proclamando su abundancia. La inconsciencia de las noches de verano, esas verbenas que nos desnudan.

Estoy buscando un sentimiento, una secuencia, una melodía, yo qué sé, que me haga contemplar este calor, insoportable, de otro modo. Con menos agresividad y violencia, no pretendo que sea dulce el encuentro, cada uno en su lugar, pero al menos que no cuente con la ingratitud actual. Lo pienso y escribo mientras sudo, mucho, como si la silla tuviera esa calefacción integrada e interior de los coches caros y buenos. Duermo muy poco durante estos días, y a ratos, las noches son largas, las visitas al reloj frecuentes. Noches de mucho pensar, en lo profundo y en lo mundano, a ratos en esa nueva novela que se te mete en las venas como esa primera calada tras el café. Vuelvo a intentar dejar de fumar porque volví a caer en el tabaco, seis años después. El colega me estaba esperando tras la puerta, deseoso de que cometiera el primer error, el primer despiste, y no dudó en ofrecerme la mano y luego en abrazarme, con fuerza, como si realmente me echara mucho de menos.

Sigo sudando y no me atrevo a mirar el pronóstico del tiempo para los próximos días. A veces tengo la sensación de que no lo podré superar, de que me puede y me vence, pero entonces recuerdo todos los veranos vividos, y en peores circunstancias. Retomo el teclado, el ordenador portátil es una plancha sobre mis muslos. Las palabras, ese reto, que el calor condiciona. Pensamos más lentamente, como si hacerlo a mayor velocidad elevase nuestra temperatura corporal. Es verano, o casi, y lo normal es que haga calor: esta es la primera reflexión que debemos hacernos y repetirnos. A continuación buscamos en nuestra memoria calores similares y no los encontramos, porque nuestra memoria es selectiva y puede que recuerdes uno o dos días de calor, porque coincidieron con aquella fiesta, esa boda o una noche que recuerdas especialmente. El resto de días de calor, que son muchos y muchos, más que de los que imaginamos, permanecen escondidos y olvidados bajo su propia lava. Este calor de hoy es presente, y puede que se pierda en el frío o en la brisa de mañana, cuando apenas recordemos este verano que empezó cuando aún no le tocaba.