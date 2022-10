Los que ya no están

Recuerdo las frías mañanas de principios de noviembre (cuando noviembre era un mes de mucho frío), las visitas al cementerio, en mi infancia. Mis padres depositaban ramos de flores ante las tumbas y nichos de abuelas y tías que nunca llegué a conocer. Unos años más tarde, las visitas se caracterizaron por el dolor, seco y frío, como el de esos meses de noviembre de antaño, ya que las flores se ubicaban en los nichos de mis padres. La distancia y los años, avanzando implacables como este cambio de temperatura, propiciaron que cambiara de costumbre. La llegada de mis hijos, y ya instalado Halloween en el calendario de festivos, barnizaron una celebración marcada por la tristeza en algo parecido a una fiesta lúgubre, carnavalesca y divertida al mismo tiempo. Puede que por tal motivo no despotrique de Halloween. Tengamos en cuenta que el nuestro es un país tradicional y gustosamente invadido, en la mayoría de las ocasiones. Y tengamos en cuenta, además, que no hay nada más español que asumir, aceptar y adoptar todas las fiestas, sin importarnos la procedencia, el significado o lo que representan. Tengo muy claro que antes que tarde acabaremos celebrando el Año Nuevo Chino o Acción de Gracias, ya puestos. No me molesta Halloween, como tampoco me molestan todas aquellas celebraciones que la gente disfruta, aunque no las comparta. Ya es demasiado dura esta vida que nos ha tocado como para ponerle límites a la diversión, bienvenida sea en cualquiera de sus formatos, mientras que no moleste o hiera a nadie. He de reconocer que echo mucho de menos de las frías mañanas en los cementerios el regresar a casa y comer las deliciosas gachas que preparaba mi madre. No las he vuelto a probar iguales, a pesar de haber intentado durante años emularlas, sin acierto alguno. Hace años, ante la evidencia, me di por vencido.

De los cementerios conservo el recuerdo de la dedicación de los que permanecen por seguir estableciendo un vínculo, en un punto concreto, con los que se fueron. Y como si mantuviéramos el espíritu de los antiguos egipcios, me llamaban la atención aquellas familias, aunque eran mujeres en su gran mayoría, hay que reconocerlo, que se pasaban horas limpiando, encalando y adecentando los nichos de sus muertos. También las podía escuchar hablar, conversaciones que tal vez obtenían respuesta en el silencio, en la memoria de los días vividos y almacenados. Me acuerdo especialmente de una mujer, con la que coincidía año tras año, siempre de riguroso negro, de pies a cabeza, y que se acompañaba de escalera, cubo, bayetas, estropajos, pintura, pinceles y un sinfín más de artilugios, con los que reparaba y restablecía el nicho de su familiar. La observaba desde la distancia y, como si representase los pasos perfectamente ensayados de una coreografía sagrada, se movía con metodismo y pulcritud. Han pasado los años y sigo recordando a esa mujer de negro en estos días de ausencias y memoria.

Estos días, por lo que sigo viendo en noticiarios y periódicos, los cementerios se vuelven a llenar de personas que recuerdan y visitan, por definirlo de algún modo, a sus muertos. A pesar de la proliferación de la incineración, que ha pasado de ser algo minoritario a muy extendido. En cualquier caso, no cambiamos de hábitos, y sí de geografía. Una playa, un viejo olivo, un puente, tras un cuadro o en un altillo, seguimos manteniendo un lugar en el que recordar a los que se fueron. Es nuestra manera de decirles que siguen estando con nosotros, o entre nosotros, de un modo u otro. Ese sentimiento de ausencia nunca desaparece, lo maquillamos, lo camuflamos, y hasta tratamos de esquivarlo, pero sigue siendo el mismo. Su intensidad se abraza a la rutina de los días, a las fechas imposibles de ocultar y, sobre todo, a los recuerdos. Recuerdos que, en la mayoría de las ocasiones, están cimentados sobre el amor. Esa energía que, afortunadamente, habita en nosotros, aunque tratemos de reducirla. Por suerte, siempre gana, aunque quienes la generaron ya no estén.