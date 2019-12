Tiene su aquel, no es una cifra fea, lo podría llegar a comprar para jugar en la Lotería, sí. 2020. Hasta asumirlo nos equivocaremos unas cuantas veces, pero en febrero yo lo habremos asimilado, supongo. 2020. Esa repetición de números, tan metódica, tan exacta, es como un mantra numérico que te hipnotiza si lo repites y repites, varios renglones. 2020. Como un Matrix que se ha colado en nuestro calendario, una rareza entre tanta formalidad, entre tantos años administrativos, sin personalidad. 2020. Pero lo números que no representan nada, por muy bonitos que sean, por muy Matrix que nos parezcan, si no albergan una diferencia, un suspiro, algo extraordinario, diferente, deseado, yo qué sé, no son nada o son muy poco. Y a los años, feos o bonitos en su numeración, tenemos que exigirles, como nos exigen a nosotros cada mañana, cuando el despertador te ordena salir de la cama, recitar tu letanía de rutina y ponerte a entregar tu tiempo y habilidades, tu vida, a cambio de mantenerte intacto dentro de la normalidad. Su poquita de hipoteca, de coche nuevo cuando toque, estrenos de ropa cuando corresponda, ese viaje, comer fuera, un buen móvil, claro, esas cosas por las que entregamos nuestro tiempo, conocimientos y habilidades.

En 2020 habrá más de lo mismo, y que dure, diremos, que no falte, esas cosas que se dicen sin pensar, sin medir, esas cosas que decimos porque es la letanía que hemos aprendido desde la infancia, como las tablas de multiplicar. Como la tabla periódica, como el Credo, como el himno de nuestro equipo. Son nuestra ciencia de andar por casa, incuestionable, indiscutible, nadie las pone en cuestión. Se dicen y se cumplen, martillo y pilón, despertador y cafetera, afuera la calle espera, la intemperie o lo que toque ese día. Hay días de caricias, pocos, pero los hay.

Ahora toca brindar por este 2020, este nuevo año, que recibimos con repetido y oficinista esperanza, deseamos que sea ese gran año deseado, soñado, un año de película, pero como mucho nos encontraremos con un cortometraje. Todo es posible, pero la estadística ahí está, para decirnos, salvaje y cruel, que es más probable que nos fulmine un rayo a que acertemos la Primitiva. La perversión del milagro material al que nos aferramos, como a esa cintura de quien nos acompaña en este baile. Toca bailar, siempre, claro, a ratos saltar, caminar, y de vez en cuando sentarse en el banco y ver la vida pasar, como esos trenes que se alejan. No recuerdo lo que le pido a cada año, imagino que a cada uno le especifico una demanda, por eso de la estadística, y ahí sigo, pidiendo. Luego están los propósitos y las enmiendas, porque nosotros siempre entregamos algo a cambio, lo que sea, pero algo, poco, mucho, lo que sea, algo. Cumplo a medias las promesas, que eso es muy español, si me pongo a pensarlo. Forma parte de ese vivir nuestro entre el cielo y el infierno, entre la verdad y la mentira, entre la moral y el exceso, un poquito de cal, y arena, y vuelta a empezar.

Creemos que cambiamos conforme pasan los años, salir a correr, dejar de fumar, ser más escueto, más sano, esos éxitos que enaltecemos como si se trataran de grandes heroicidades. Y en parte lo son, sí, claro, pero de la periferia. El núcleo, la esencia, permanece, tal cual, inalterable. Aunque intentar cambiar, intentarlo, ya forma parte de la hazaña, y como cantó Bowie nos podemos llegar a sentir como héroes, solo por un día, sí, pero héroes.

La mayor heroicidad, el gran triunfo, sigue siendo el amor, en todos los sentidos, en todas las dimensiones, más allá de todas las promesas. Sentir, compartir, dar amor, en todas sus expresiones, en todos sus niveles, la victoria de las emociones. Ese es mi reto para 2020, más amor, en todas las direcciones. Lo demás, ay, lo demás, no sé cómo llegará, trataré de que llegue, como siempre, como hasta ahora, cafetera y mantra. 2020, será el año, no me cabe duda, lo proclamo y lo vaticino, es cuestión de quererlo. Por un año de amor.