Son sólo tres palabras, tres palabras de nada, pero cuánto cuesta pronunciarlas. Me he equivocado, así de simple, tres palabras. Pero parece que sean mucho más, como si traspasaran fronteras inquebrantables, como si pronunciarlas nos transformara en lo que no somos, como si en ellas se escondiera una conjura que nos inhabilitara de por vida. Me he equivocado. Sólo tres palabras. Se llama autocrítica y yo no sé por qué, cada vez es menos frecuente. Soberbia, un equivocado concepto de la dignidad o de la autoestima, ego desmedido, habría que afinar, pero no anda muy lejos la respuesta. Autocrítica es lo que le faltó a Luis Enrique y a todos los jugadores que componen la Selección Española de Fútbol para reconocer que lo han hecho rematadamente mal, que se han equivocado, que no han dado lo que deberían. La eliminación contra Marruecos no es más que la guinda de un pastel que se lleva elaborando ya demasiado tiempo. La Roja, desde que ganara el Mundial de Sudáfrica, ha tenido un recorrido lastimoso, penoso, por los torneos internacionales, donde apenas sumamos victorias, y siempre contra equipos manifiestamente inferiores. ¿Culpa de Luis Enrique? Toda. Y comienzo diciendo que me gusta, y mucho, como entrenador, pero tengamos en cuenta que se trata de un entrenador perfil "aceituna". Esto quiere decir que desde siempre ha generado las mismas simpatías que antipatías, que no es el mejor perfil para un seleccionador nacional, que se debe caracterizar por su consenso. Aún así, ha sido nuestro entrenador, y le han permitido, porque ha sido así, que hiciera las listas y alineaciones como le diera gana, rodeándose con frecuencia de jugadores con escasa presencia en sus clubes de procedencia y alejando de la Roja a otros que sí han destacado en sus equipos. Desde siempre, por su carácter, por su valía o personalidad, a Luis Enrique se le ha permitido más, por entender que era diferente o que contaba con un plus. Y en esas apuestas, cuando se pierde, se pierde de verdad.

Ha sido muy triste el paso de España por el Mundial, con la excepción del partido de Costa Rica, que casi se puede entender como una anécdota, como triste ha sido la despedida, incapaces ante la portería rival, así como el regreso, ya que apenas lo hizo la mitad del equipo. En caso de haber logrado algo importante lo hubieron hecho todos juntos, pero así prefirieron conectar directamente con unas "merecidas" vacaciones. Un equipo, como tal, se demuestra en las duras y en las maduras. Las maneras, ay, las maneras, qué importante no perderlas. Pero lo más preocupante del equipo español, aparte de los detalles, es su estilo de juego. Absolutamente desfasado, de otro tiempo, empeñado en la posesión por la posesión, sin ninguna aspiración ofensiva, sin jugar a los espacios y sin jugadores desequilibrantes. Seguimos con aquello del tiki taka, que tanto daño nos sigue haciendo, y cuyo gran mesías, Guardiola, ya ha convertido en otra cosa, y su apuesta por el noruego Haaland es el mejor ejemplo. Es el paradigma del jugador no tiki taka.

Sin juego, sin gestos, y sin, volvamos al principio, capacidad de autocrítica, que es lo más preocupante. Porque no se trata de morir con unas ideas, si no de sobrevivir gracias a tus ideas. Inmolarse como opción personal, aunque no entendible, puede ser respetable, pero cuando eres responsable de una colectividad, de la selección de un país, hablamos de otra cosa, bien diferente. Sigo considerando a Luis Enrique un buen entrenador, pero entiendo su relevo al frente de La Roja, donde se ha caracterizado por su manifiesta falta de autocrítica, así como por sus fobias y filias a la hora de realizar las convocatorias y por establecer un sistema de juego que no encaja con lo que demanda el fútbol actual. Como casi siempre nos sucede, toca reconstruir un equipo -y no tengo claro que De la Fuente sea la opción más acertada-, que una vez más ha defraudado en una gran competición, condición indispensable para enganchar de nuevo a una afición, que tras unos años de gloria está instalada en el desanimo. Y no hay mejor inicio, en este y en todos los casos, que recurrir a la humildad, eso que tantas veces es la más cierta leyenda en el camino.