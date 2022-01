No es tiempo de elecciones

El Gobierno andaluz ha cumplido tres años y encara el tramo final de una legislatura que ya se considera agotada. Sin embargo y, aunque pueda parecer paradójico, no podemos considerar conveniente ese adelanto electoral con el que tanto los políticos como los medios de comunicación especulan en los últimos tiempos. Es cierto que todo horizonte legislativo quedó clausurado con la aprobación de la Ley del Suelo y que ya ningún hito podemos esperar en el Parlamento. La realidad es que el llamado "Gobierno del cambio", formado por PP y Ciudadanos, ya no cuenta con el apoyo Vox, el partido que fue su aliado en el pacto que hizo posible la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Por su parte, el PSOE, con el que ha sido posible alguna colaboración en el Parlamento, como la ya mencionada aprobación de la Ley del Suelo, está en pura lógica electoral una vez que su candidato, Juan Espadas, ha dejado definitivamente la Alcaldía de Sevilla para centrarse en su objetivo de recuperar para los socialistas el poder en Andalucía. Sin embargo, y pese a este panorama, insistimos en que no sería conveniente la convocatoria de elecciones, algo que, por ahora, el presidente Moreno parece compartir, según reiteró ayer mismo. Sobre todo, porque la estabilidad política es siempre un valor en sí mismo, más en unos tiempos como los actuales, en los que la pandemia del coronavirus, lejos de haber sido superada, sigue presentando importantes retos de gestión sanitaria. En este sentido, es importante que los gobernantes se centren en cuestiones como la recuperación de la eficacia de la Atención Primaria, tan dañada en los últimos tiempos y que está poniendo en cuestión uno de los pilares de nuestro Estado del Bienestar. Lo último que necesita ahora Andalucía es entrar en una lógica electoralista.