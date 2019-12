¿Para qué sirve un debate sobre la sanidad?

La sanidad pública es, a nadie se le escapa, uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. Si en algo han evolucionado las sociedades europeas en las últimas décadas, y especialmente la española, es en la construcción de un sistema sanitario público que garantice la atención médica de primera calidad independientemente de su condición social del paciente. Hoy por hoy, los grandes centros hospitalarios de Andalucía son referencia en muchas disciplinas médicas, muy por encima de la gran mayoría de los centros privados, algo que debe enorgullecernos como sociedad. Sin embargo, esta calidad y cantidad en la atención sanitaria obliga a nuestras administraciones a un constante esfuerzo económico, que no siempre va acompañado de la debida eficacia en la gestión política. Por tanto, es importante y positivo que se celebren debates como el que acogió ayer el Parlamento andaluz, dedicado monográficamente a la situación del sector en nuestra comunidad autónoma. No obstante, el tono del mismo no fue precisamente edificante. Como era de prever, lejos de emplearse a fondo en analizar y proponer mejoras para el sector, Gobierno y oposición se enfrascaron en una pugna absurda en la que se culparon unos a otros de los muchos problemas que tiene la sanidad. El primero fue el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre, quien, siguiendo la estrategia de su partido de abrir un frente al Gobierno central por los problemas con el incumplimiento del objetivo del déficit en 2018, aseguró que la "intervención" de las cuentas andaluzas pone "en peligro" la contratación de 1.509 profesionales sanitarios para el próximo año. Aguirre no perdió la oportunidad de recordar que el Gobierno PP-Cs sólo lleva un año de andadura y que, por tanto, el responsable de la situación de nuestra sanidad es el PSOE, que ha estado casi cuatro décadas en el poder.

Por su parte, el Partido Socialista, que sobreactuó al pedir la dimisión de Aguirre, acusó al Gobierno andaluz de "empujar a la gente a la sanidad privada para que sus amigos hagan negocio", además de avisar que la sanidad se encuentra en "la peor situación de su historia reciente, con recortes y una caótica gestión, que la llevan a una situación límite que afecta a usuarios y profesionales".

En definitiva, los ciudadanos tuvimos que asistir a un debate en el que lo de menos fue buscar soluciones para la sanidad y lo de más fue intentar culpar al adversario de la situación actual. Es un debate que, sinceramente, nos podríamos haber ahorrado todos los ciudadanos.