Aún queda por saber qué pasó en la Faffe

Una de las primeras iniciativas del nuevo Gobierno andaluz, formado por PP y Cs, ha sido registrar una petición en el Parlamento para que se vuelva a abrir la comisión que investiga el uso de dinero público de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en una serie de francachelas en prostíbulos. El asunto no es menor: cargos políticos socialistas se gastaron durante la pasada legislatura al menos 38.000 euros del dinero de todos los contribuyentes en copas y prostitución. La cantidad, comparada con otros casos de corrupción que se han dado en toda la geografía nacional, puede parecer menor, pero a nadie se le escapa lo especialmente condenable que resulta malversar un solo céntimo de nuestros impuestos en alimentar un negocio como la prostitución. Por eso, la celeridad del Gobierno en reactivar la comisión de investigación en el Parlamento andaluz no debe ser vista como un burda venganza política, sino como una prioridad dentro del programa regeneracionista que el Ejecutivo se ha comprometido a impulsar. En este sentido, también hay que aplaudir la actitud del principal partido de la oposición en Andalucía, el PSOE, que no se ha opuesto a la reactivación de la comisión. Los socialistas, con Susana Díaz a la cabeza, siempre mostraron su repugnancia desde que se conoció que el ex director de la extinta fundación Fernando Villén había gastado unos 15.000 euros en un conocido prostíbulo de la ciudad de Sevilla, y fue el propio ex consejero de Empleo Javier Carnero quien explicó en una sesión de la primera etapa de la comisión (cerrada por el adelanto electoral) que había otros 23.000 euros sin justificación entre los pagos realizados con tarjetas de crédito asignadas a la dirección de Faffe.

Las elecciones andaluzas hicieron que el escándalo de la Faffe pasase a segundo y tercer plano (aunque el PP lo usó durante la campaña electoral como arma arrojadiza), pero una vez que ya se han constituido el Parlamento y el Gobierno es hora de que se retomen los trabajos de la comisión y, sobre todo, se depuren las responsabilidades pertinentes. La sociedad y las instituciones andaluzas no pueden tolerar que su dinero se haya dedicado a alimentar un negocio turbio y basado en la explotación sexual de las mujeres. Para ello es necesario que todos los partidos, los del Gobierno y la oposición, dejen en la puerta de la comisión los intereses políticos y se dediquen a esclarecer la verdad. A todos nos interesa.