Un problema de defensa

Si Donald Trump gana las elecciones presidenciales de EEUU el próximo noviembre, lo que no es una hipótesis en absoluto descartable, Europa verá agravado el gran problema que ya tiene en su estructura defensiva. El candidato republicano es un populista irredento, pero nadie lo puede acusar de no hablar claro. Ha proclamado en más de una ocasión que si vuelve a la Casa Blanca la defensa del territorio europeo será una cuestión de los propios europeos y él se desentenderá. Este argumento no es compartido por el actual presidente y candidato demócrata, Joe Biden, aunque parece seguro que sea uno u otro el triunfador vamos a entrar en una nueva era en lo que a esta cuestión se refiere. El motivo principal estriba en que la opinión pública estadounidense ha girado en esta cuestión y rechaza el enorme gasto que supone la asistencia norteamericana a la defensa europea. Europa tendrá que aprender a defenderse sin el paraguas de Washington. Esta situación se produce en un contexto geopolítico marcado por la amenaza en la que se ha convertido la Rusia de Vladimir Putin para la estabilidad del continente. La marcha de la guerra de Ucrania y los planes expansionistas del dictador ruso han encendido todas las alarmas y Europa trata de reaccionar. Cada vez son más los líderes de países de la UE que hablan abiertamente de clima prebélico y son muchos los gobiernos que han incrementado sustancialmente sus planes de inversión armamentista hasta superar el 2% del PIB. Aunque España ha emprendido una decidida política en esa dirección, el gasto de defensa apenas llega al 1,24% del PIB, uno de los más bajos de la OTAN. El hecho de que en 2024 el Gobierno ni tan siquiera vaya a intentar la aprobación de un Presupuesto, por problemas de política interna, va a impedir que este porcentaje aumente. España está obligada a asumir la parte que le toca en la defensa de Occidente. Se trata, en definitiva, de defender nuestro sistema de vida y asegurar nuestras libertades.