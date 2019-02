Pese a los desplantes que las autoridades independentistas catalanas dedicaron al rey Felipe VI durante el Mobile World Congressde 2018, este año el Monarca no quiso faltar a la cita barcelonesa y volvió a presidir un evento que es el principal escaparate de España en el pujante mundo de la tecnología. El Rey, consciente de que el Estado no debe ni puede desaparecer de Cataluña -vieja aspiración del soberanismo- regresó a la capital catalana representando al conjunto de los españoles con la dignidad y la altura de miras que debe ser propia a la Corona. El independentismo, obsesionado con la internacionalización de lo que llaman el "conflicto catalán", intenta aprovechar cualquier evento de impacto global, como es el Mobile World Congress -dedicado a los últimos avances en telefonía móvil-, para vender la imagen de una Cataluña que sufre una situación colonial y que aspira mayoritariamente a una autodeterminación a la que tiene derecho pero que se le es negada sistemáticamente. Frente a eso, la visita del jefe del Estado a este tipo de eventos deja clara no sólo la pertenencia de Cataluña a la casa común española, sino la normalidad con la que la gran mayoría de los catalanes ven la presencia de los Monarcas -y por tanto de las instituciones nacionales- en su comunidad. Calles laboriosas y tranquilas frente a unas minorías y unas autoridades independentistas -y sus acólitos como la alcaldesa Ada Colau- crispadas y buscando el enfrentamiento y el agravio institucional. No hay mejor manera de mostrar al mundo hasta qué punto el procés es un problema creado por una parte de la clase política catalana como forma de salir de la difícil situación en la que la corrupción y la crisis política la habían colocado.

Sin embargo, con ser mucho, la presencia del Rey no es el bálsamo de Fierabrás que lo cura todo. Aparte de las posibles soluciones que se puedan buscar para la situación catalana en los próximos tiempos -las elecciones generales del 28 de abril, en este sentido, serán determinantes- es importante que el Estado vuelva a tener una presencia importante en la vida catalana. En los últimos tiempos, todos los gobiernos, independientemente de que fuesen del PSOE o del PP, han hecho precisamente lo contrario: desaparecer del mapa de Cataluña y dejar cada vez más espacio a una Generalitat que, manejada por el nacionalismo en sus distintas versiones, ha hecho lo posible por romper cualquier lazo que uniese a esta comunidad con el resto de España. Ya es hora de revertir esta situación.