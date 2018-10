La pobreza, una cuestión de urgencia

Los datos del informe Crónica de una crisis crónica. 2008-2018: La pobreza que no cesa, elaborado por la Red de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN) ha puesto sobre la mesa una realidad que en demasiadas ocasiones no se quiere ver por parte de las instituciones. En el caso de Córdoba, el estudio es muy contundente a la hora de asegurar que casi el 39% de los menores que viven en la provincia se encuentran en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Son muchos los análisis que se vienen publicando en los últimos años sobre este tema, pero no por ello ni la sociedad ni la instituciones públicas pueden resignarse ante un problema que arrastra esta tierra -y toda Andalucía- desde hace años. Una situación que, además, se ha enquistado a causa de la crisis económica que ha azotado a toda España en la última década. Otro dato relacionado con la infancia y la educación destacados por la EAPN es que la tasa de abandono escolar en Córdoba es del 24,8%, frente al 23,5% de media andaluza, mientras que el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan superan el 21%. En realidad, como apuntan los redactores del estudio, son jóvenes que ni pueden estudiar ni pueden trabajar por falta de oportunidades.

Como decíamos, no es éste un informe aislado, sino la continuación de otros que revelan una situación de emergencia que requiere medidas inmediatas. Así, la radiografía que dibujó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el pasado mes de junio en su informe anual Urban Audit señala que la capital cuenta con cuatro de los 15 barrios más pobres de España, a lo que hay que añadir una tasa de paro del 25,6% en la provincia de Córdoba, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año, con el agravante de que el denominado paro crónico -personas que llevan más de cuatro año sin trabajar- alcanza al 12,5% de los desempleados, con especial incidencia en las mujeres y en los mayores de 45 años.

En un tiempo en el que se empieza a hablar de recuperación económica, en el que los sectores productivos comienzan a generar beneficios pese a las incertidumbres políticas de los últimos años, Córdoba no se puede permitir estas cifras de exclusión. Los programas públicos diseñados no han tenido el efecto deseado y sólo la solidaridad del resto de la sociedad no es suficiente para atajar el problema. La solución pasa por medidas consensuadas entre partidos e instituciones, que deben evitar además la tentación de hacer electoralismo un drama de estas dimensiones.