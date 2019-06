Un nuevo tiempo para Canal Sur

Todos los partidos del Parlamento andaluz, desde Adelante Andalucía a Vox, han alcanzado un acuerdo para renovar la dirección y el consejo de administración de la RTVA, la empresa pública que emite Canal Sur en sus distintos formatos. El consenso llega después de 13 años de falta de renovación, que no se ha debido a la dificultad de los dos grandes partidos para alcanzar un acuerdo, sino precisamente a la voluntad de PSOE y de PP de que nada cambiase. Canal Sur ha venido funcionado sin presidente de su consejo de administración y sin director general, ha sido el segundo quien ha ocupado estas funciones. La RTVA está obligada a cambiar. Su plantilla es excesiva en comparación con cualquier medio de comunicación privado, e incluso público; las audiencias llevan menguando desde hace años, y la Junta, a través de la Consejería de Presidencia, tiene que equilibrar todos los años la cuenta de pérdidas y ganancias. Y esto no es lo peor, porque con voluntad se puede solucionar; lo más negativo es que, después de tantos años de inoperancia política, Canal Sur debe de reencontrar la razón de ser de su existencia. La Radiotelevisión de Andalucía es un servicio público reconocido en el Estatuto, y uno de sus principales objetivos es la promoción de la cultura del Sur, tanto "la tradicional como las nuevas creaciones". A diferencia de la RTVE, el Gobierno andaluz decidió que Canal Sur siguiese financiándose de la publicidad en competencia con medios privados, a pesar de su subvención pública anual, lo que no deja de ser una distorsión del mercado. Por eso mismo, la RTVA debe ser un ente celoso de su carácter de servicio público, y ésta tiene que ser la razón de ser de sus parrillas en radio y televisión; debe reducir sus gastos y su plantilla, porque hay instrumentos para realizarlo sin traumas pero con sacrificios, y debe incrementar su política de transparencia. Si todo esto no cambia, verá en peligro su propia existencia.