Un merecido recreo para los niños

Después de más de cuarenta días de estricto confinamiento sin poder jugar en el parque, sin hacer deporte, sin ver a los amigos y sin ir al colegio, los niños españoles podrán salir hoy a la calle a darse un paseo acompañado por uno de sus padres o cuidador. No han sido pocos los testimonios que aseguran que los menores, pese a lo que se temía en un principio, han tenido un comportamiento ejemplar durante estas semanas, no añadiendo por lo general más problemas a los que ya de por sí había en los hogares. Sin embargo, parece claro que una situación así sólo podía ir en detrimento de su salud física y mental. Especialmente para aquellos pertenecientes a las familias más vulnerables, cuyas casas, en algunos casos, son míseros agujeros sin luz natural ni apenas espacio. Uno de los debates que quedan pendientes para una vez superada la crisis sanitaria es sobre la calidad de la vivienda española.

Los niños apenas podrán pasear durante una hora acompañados de un adulto, con las debidas medidas de seguridad y sin alejarse más de un kilómetro de sus domicilios. No es mucho, pero es un primer y deseado paso. Ahora todos tenemos que tener en cuenta que si ha sido posible este paso es porque las medidas de distanciamiento social han conseguido doblegar la curva del virus. Por tanto, no es el momento de relajar la seguridad. Son los padres o tutores de los menores los que tienen que garantizar que se respeten durante estos paseos las normas por todos conocidas: el lavado de manos, el uso de guantes y mascarillas, el respeto la distancia de dos metros de separación entre los transeúntes... todo con el fin de preservar tanto la salud de los menores como la de los adultos de su entorno. Los números de la pandemia han mejorado sensiblemente, especialmente en regiones como Andalucía, pero el peligro sigue ahí. Como durante las últimas semanas, el objetivo debe ser "no infectarse, no infectar".