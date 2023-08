La lacra machista en Andalucía

La violencia machista en Andalucía deja en lo que va de año 11 mujeres asesinadas y 12 niños huérfanos, y casi la mitad de los casos se han registrado en las últimas semanas. Eso, sin contabilizar las agresiones que no acaban en muerte. Por ejemplo, la del miércoles en un camping de la localidad cordobesa de Pozoblanco, donde un hombre presuntamente apuñaló a su pareja. Hace años que los expertos advierten de que el verano y las vacaciones son épocas propicias para que se produzcan estos ataques por el aumento de las horas de convivencia. En sólo dos de los crímenes de género confirmados oficialmente se habían presentado denuncias previas. El PSOE ha solicitado la convocatoria de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz. Aunque de la reunión de este órgano político poco se puede esperar a efectos prácticos, al menos se trasladaría a la sociedad la impresión de que no se puede normalizar este goteo constante de muertes. Y ése es el riesgo que se corre cuando las noticias trasladan en cada edición el homicidio del día. Con la irrupción de Vox y su negacionismo, en los últimos meses la violencia de género se ha convertido más en una disputa conceptual que de fondo. Cada caso se utiliza para reafirmar su existencia. Pero en realidad debería servir para revisar todas las medidas porque distan de ser efectivas para revertir la lacra. El problema es de una complejidad importante y está anclado en la sociedad. Las campañas no bastan. Hay que afrontarlo desde la base. Los estudios alertan de que el machismo no se ha erradicado entre los jóvenes. Al contrario, existe una más que preocupante aceptación de determinados roles por parte de las chicas. Los programas educativos no han logrado cambiar determinados comportamientos. Las denuncias de mujeres han aumentado pero muchas callan. Como los testigos, que contemplan estos hechos como un asunto privado. Los asesinatos de mujeres no son parte de las olas de calor.