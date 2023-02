Una guerra enquistada

El lunes en Kiev Joe Biden dejó meridianamente claro que Occidente no abandonará a su suerte a Ucrania y que aumentará hasta donde haga falta la ayuda a ese país para que haga frente a la invasión rusa. Ayer en Moscú Vladimir Putin dio una vuelta de tuerca a su retórica belicista y, en la práctica, señaló a Estados Unidos y sus aliados como el enemigo a batir en esta contienda. En vísperas de que se cumpla un año de la acción del sátrapa del Kremlin contra la frágil democracia ucraniana, las cosas no pueden estar peor. Nadie cuenta ya con un final próximo para una guerra que se presumía, en febrero de 2022, rápida y quirúrgica y que supondría, tras unos meses de tensión, la ruptura del país en dos zonas. Nada ha sido así. Volodimir Zelenski supo resistir más allá de lo que todas las cancillerías europeas habían previsto y se movió con habilidad para conseguir una ola de solidaridad que se tradujo en un apoyo masivo, militar y económico a su causa, y en duras sanciones contra Rusia. La situación bélica, que recuerda las guerras más sangrientas del siglo XX, está enquistada, sin que ninguno de los dos contendientes se acerque a la victoria y sin que aparezca en el horizonte la posibilidad de una salida negociada. En estas condiciones, lo previsible es que todo vaya a peor. Los pronunciamientos del presidente de EEUU y de Rusia de las últimas horas hacen prever una escalada que no se sabe dónde puede terminar. En medio de esta confusión sí hay un elemento que como europeos nos conviene valorar. Europa en esta guerra tiene intereses económicos y estratégicos. Pero también ha dejado clara su firme voluntad de defender los valores éticos de la democracia y de la defensa de los derechos humanos. Estos factores están muy presentes en el papel que hasta ahora ha desempeñado en esta crisis. Y deberán de seguir estándolo sea cual sea el curso de los acontecimientos.