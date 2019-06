Un gobierno para todos los cordobeses

Era más que previsible que José María Bellido sería investido ayer alcalde de Córdoba. Los resultados de las elecciones del 26 mayo no dejaban prácticamente otros escenario que el regreso del Partido Popular a la Alcaldía, después de cuatro años de gestión discreta de PSOE e IU con el auxilio exterior de Ganemos. Bellido ha podido conformar un gobierno con Ciudadanos, lo que supone cierta estabilidad a la hora de tomar decisiones. No obstante, el regidor es consciente de que entre ambos partidos no suman mayoría absoluta, por lo que tendrán que apoyarse necesariamente en Vox para cuestiones importantes como los presupuestos o las ordenanzas fiscales. Tanto Bellido como la que será su primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), repitieron ayer en más de una ocasión que su voluntad es la de "no dejar a nadie atrás" en esta nueva andadura en Capitulares. Más allá de las frases hechas y de la buena voluntad que marca el inicio de esta nueva carrera, ahora lo que toca es gobernar para el interés general, para los cordobeses, aunque ello suponga alguna que otra incomodidad para las dos fuerzas que conforman el nuevo equipo municipal. A nadie escapa que Córdoba arrastra desde hace años un déficit de inversiones por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España que tiene que acabar ya. El nivel de exigencia al resto de administraciones debe estar por encima del interés partidista y tanto PP como Cs tendrán que reclamar a sus compañeros en el Ejecutivo andaluz que presten más y mejor atención a esta tierra. Pero no todo es reivindicar infraestructuras, porque Córdoba además tiene tres barrios entre los más pobres de España y esa situación vergozante necesita de un ayuntamiento fuerte, que sepa aplicar medidas de integración y de mejora de la calidad de vida de miles de familias de la ciudad. La solución pasa por evitar la tentación del sectarismo, anteponer el diálogo con el resto de grupos y dejar claro desde el primer momento que se trata de un gobierno para todos.