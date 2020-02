El futuro del programa del A400M

Las pérdidas de Airbus en 2019, de 1.362 millones de euros, se deben en gran medida a la provisión de 1.200 millones que la compañía aeronáutica ha tenido que hacer en el programa del avión militar A400M, para afrontar que no se haya vendido ninguna unidad que no estuviera comprometida en el programa inicial pactado con los países clientes. Precisamente, al dar a conocer las pérdidas, Airbus lamentó que un veto de Alemania haya impedido vender unidades nuevas a Arabia Saudí, algo que empeora la situación y que debería ser rechazado también por el Gobierno español, que está vendiendo material de Defensa a ese país desde Navantia: no sólo corbetas, sino también tecnología y formación. La falta de pedidos adicionales del gigante del transporte militar ya provocó que el año pasado Airbus llegase a un acuerdo con los países clientes para bajar la cadencia de producción y asegurar a largo plazo la ejecución del programa. Dicho de otro modo, el A400M aún tiene futuro, pero el empleo que genera está en entredicho. El próximo miércoles, la empresa se reunirá con los representantes sindicales de toda Europa para iniciar la negociación de un ajuste que supondrá despidos, que los sindicatos cifran en 3.000 personas. La representación de la plantilla teme que Airbus esté siguiendo una estrategia de desmantelamiento industrial y tecnológico en España, que relacionan con la decisión del Gobierno de encargar la coordinación de programa FCAS -el futuro avión de combate europeo- en nuestro país a Indra. Es cierto que Airbus quería ese rol y que volvió a pedir el jueves que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rectifique, pero a partir del miércoles tiene la ocasión de demostrar que es cierto que aplicará, como asegura, una reducción proporcional en la actividad de la división de Defensa y Espacio. Compensar la pérdida con carga de producción civil es una petición que hacen sindicatos e instituciones y que resulta razonable secundar para minimizar el impacto de ese ajuste.