Una fecha en el calendario: 8 de agosto

La vacunación en Andalucía ha entrado al fin en una aceptable velocidad de crucero. De hecho, tras los reveses iniciales, la Estrategia de Vacunación de la Junta de Andalucía contempla una fecha concreta para alcanzar la inmunidad de grupo o rebaño: el 8 de agosto. Por motivos ajenos a la Junta, no se ha conseguido adelantar esta fecha a los meses de junio y julio, como hubiese sido deseable para una mejor campaña turística estival, especialmente sin pensamos en mercados como el británico, que son fundamentales en algunas zonas de Andalucía, como la Costa del Sol. Pero sería pecar de hipercriticismo si no admitiésemos que el 8 de agosto es una fecha razonable y permitirá, si no una temporada plena, sí una satisfactoria que propiciará el inicio al fin del despegue de un sector tan decisivo para la economía andaluza y a la vez tan castigado por la pandemia. Quedan, por tanto, un poco menos de tres meses para que el 70% de la población andaluza esté inmunizada frente al coronavirus. Este espacio de tiempo puede ser muy largo o muy corto, según se mire. Si los ciudadanos actuamos con precaución y sensatez -lo cual no requiere encerrarse en casa- pronto alcanzaremos unas cuotas de normalidad bastante aceptables -la absoluta tardará mucho en llegar-, pero si bajamos la guardia y se generalizan estampas como las que se ven en algunas zonas de ocio nocturno, el coronavirus puede volver a ponernos en un brete. Aparte, debemos empezar a tomar medidas de fondo para prevenir futuras pandemias. Ya se apunta la necesidad de dotar a las edificaciones de una ventilación saludable que minimice las posibilidades de transmisión por aerosoles de los virus, una revolución que algunos dicen que será similar a la de la generalización del alcantarillado en las grandes ciudades en el siglo XIX. Son muchos los retos que el coronavirus deja planteados para el futuro. Con inteligencia y sensatez se podrán superar.