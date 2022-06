En política, como en otros tantos ámbitos de la vida, los anuncios tajantes, antes de tener encima de la mesa todos los datos del problema, se deberían evitar porque pueden terminar volviéndose contra el que proclamó algo que luego no va a poder llevar a cabo. Dicho con lenguaje de la vieja película de James Bond, Nunca digas nunca jamás porque las circunstancias te pueden poner en la tesitura de que, al menos por una vez, sea todo lo contrario. La campaña electoral andaluza termina tan aburrida como empezó, pero con el pronunciamiento expreso de todo el bloque de izquierdas de que no facilitaría con su abstención una investidura de Juanma Moreno que anulara la presión de Vox para entrar en el Gobierno, aunque el PP se quede a sólo uno o dos escaños de la mayoría suficiente. Es decir, que los partidos de izquierda estarían dispuestos, en ese caso, a permitir por la vía de los hechos la entrada de Macarena Olona en el Gobierno o llevar a los andaluces a una repetición de las elecciones. El asunto no es menor y revela cómo a lo largo de la campaña la política andaluza se ha ido contagiando de los maximalismos que emponzoñan la nacional. Entra dentro de la lógica de las formaciones de extrema izquierda pronunciamientos excluyentes en los que sólo se tienen en cuenta la ideología y el enfrentamiento. Mucho más sorprendente en este caso es la actitud que ha adoptado el PSOE, un partido sistémico que como tal debe facilitar la gobernabilidad y la estabilidad. Es difícil imaginarse a un dirigente moderado y templado como Juan Espadas asumiendo postulados que desemboquen en una repetición de las elecciones o en echar al PP de Juanma Moreno en los brazos de Vox, con todo lo que ello podría conllevar de retroceso social en los próximos años. El candidato socialista se ha equivocado y ha dirigido mal los últimos mensajes de campaña, que lo apartan de un electorado que lo que quiere es que haya soluciones a los problemas y no vetos y puertas cerradas.