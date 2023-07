La campaña y el bipartidismo

E L debate celebrado el pasado lunes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha sido un parteaguas de una campaña que se ha caracterizado mucho más por el ruido y la bronca que por la presentación de propuestas programáticas. La recta final hacia las urnas se afronta con el líder del PP muy reforzado en sus aspiraciones y con un candidato socialista en horas bajas y superado por una ola que ni él ni sus asesores habían acertado a prevenir. Feijóo ha demostrado que su liderazgo en el PP está más que aquilatado y que las cuatro mayorías absolutas en Galicia no son una casualidad, mientras que Sánchez ha dejado ver más debilidades que las que se derivan del enorme desgaste sufrido en la legislatura. Pero quizás lo más trascedente de la campaña que se aproxima a su final sea el hecho de que España ha vuelto a ser un país en el que el bipartidismo es una de las bases de su sistema democrático. A pesar de que los acuerdos del PP con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas y la connivencia del Gobierno de coalición con Bildu y Esquerra Republicana han estado en el centro de todas las discusiones y de todas las estrategias contra el contrario, sólo hay dos protagonistas en el proceso electoral. A su pesar, tanto Santiago Abascal como Yolanda Díaz juegan un papel de comparsa que no se pondrá en valor hasta que el 24 de julio su concurso sea imprescindible para formar mayorías, si es que esta situación llega a producirse. La campaña está sirviendo para evidenciar que el PP es una sólida alternativa de Gobierno y que la factura que van a tener que pagar los socialistas por los errores de los últimos cuatro años es elevada. No parece muy probable que en la recta final estas circunstancias cambien un panorama que cada día parece más definido.