Dos bloques políticos para Andalucía

Cuando aún no ha comenzado la campaña electoral de las próximas elecciones autonómicas andaluzas, el 2 de diciembre, tanto las declaraciones de los distintos candidatos como los datos demoscópicos apuntan a la creación de dos grandes bloques políticos: PSOE más Podemos y PP más Ciudadanos. Es decir, la izquierda y la derecha de siempre en versiones actualizadas y fragmentadas. No deja de ser llamativo que el tan anunciado fin del bipartidismo ha terminado reproduciendo a distinta escala el esquema político básico que se viene repitiendo en Occidente desde el nacimiento de la democracia moderna con la Revolución Francesa. En la España y la Andalucía actuales, el único cambio es el fin del monopolio que PSOE y PP ejercían sobre sus respectivas parroquias, y hoy tienen que repartir su poder con esos nuevos partidos surgidos de la gran crisis y el espíritu del 15-M. Este regreso a la división de la sociedad en dos bloques no deja de ser un fracaso de las nuevas formaciones, Podemos y Ciudadanos, ya que, cada una a su manera, intentaron presentarse en su día como partidos transversales, superadores del clásico esquema derecha-izquierda. Sin embargo, paradójicamente, ambos partidos han terminado siendo las muletas necesarias para que tanto los populares como los socialistas sigan en el poder. Lo cierto es que, hoy por hoy, Podemos está sirviendo para que el PSOE se escore más a la izquierda, y Ciudadanos para que el PP refuerce su ideario de derechas. Poco queda ya de los discursos regeneradores, de las críticas a los usos y abusos de una clase política que había perdido todo contacto con la calle. La tozuda realidad y la lógica del poder se han impuesto, y tanto Ciudadanos como Podemos son conscientes de que necesitan a los viejos partidos. Al menos tanto como PP y PSOE los necesitan a ellos.

Por lo dicho, ya es impensable que se renueve el pacto PSOE-Ciudadanos que dotó a Andalucía de estabilidad durante la pasada legislatura. Descartada prácticamente la posibilidad de que una formación alcance la mayoría absoluta en los próximos comicios autonómicos, a día de hoy todo indica que, dependiendo de los resultados, a Andalucía la gobernará el bloque PSOE-Podemos o el compuesto por el PP y Ciudadanos. Esto se debe explicar muy claramente, para evitar engaños y decepciones en los votantes que lleven a la frustración y la desafección política.