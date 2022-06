Cuatro años de una mayoría inestable

Pedro Sánchez cumple ahora cuatro años como presidente del Gobierno desde que ganase la moción de censura a Mariano Rajoy. La mayoría que construyó en aquel momento, en el que el elemento que inclinó la balanza fue el PNV, se revalidó en las dos elecciones generales de 2019, porque no fue posible el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos. El partido de Albert Rivera inició, entonces, un declive que parece imparable. Sánchez no encontró demasiadas dificultades para ganar aquella moción. Es cierto que el PNV cambió de posición, pero ni Mariano Rajoy ni su Gobierno se fajaron para impedir un giro que, como suele ocurrir con los nacionalistas vascos, se debía a razones de puro interés local. Las alianzas que Pedro Sánchez ha mantenido desde entonces, tanto en su Gobierno de coalición como en el Congreso, se han caracterizado por la inestabilidad y por la dificultad para conciliar objetivos muy distantes. Tanto como que una parte de sus aliados, como ERC, Bildu y, en cierto modo, el PNV, tienen intereses contrarios a los de España como país. Ésta es la principal causa de los desaciertos y del desgaste nacional del PSOE. Los coaligados en el Gobierno son, además, dos partidos de izquierdas, Podemos e Izquierda Unida, que tienen visiones muy diferentes de las instituciones. Desde la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo, estas diferencias se han hecho más notables. Ante tal dispersión de fuerzas e intereses tan contrarios a lo que ha sido el PSOE desde la Transición, el Gobierno de Sánchez es un polvorín del que sólo cabe un hecho cierto: que no se romperá. A pesar de todo esto, el presidente ha logrado hitos muy valiosos en la posición de España ante las instituciones europeas y atlánticas. A Sánchez se debe, en buena parte, las ayudas extraordinarias que Bruselas ha dado a los países más afectados por el Covid, la coordinación de las compras de la vacuna y la mejoría de nuestra posición en la OTAN.