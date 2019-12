El año de un cambio consolidado

El año que ahora llega a su fin se recordará políticamente en Andalucía como aquel en el que se consolidó el cambio que habían decretado las urnas en las postrimerías de 2018. Durante todo 2019, el Ejecutivo PP-Cs, que cuenta con el apoyo parlamentario de Vox, ha hecho lo más difícil, lograr una estabilidad institucional (envidiada en muchas otras partes de España) que le ha permitido, entre otras cosas, sacar adelante dos presupuestos de nuestra comunidad autónoma. No era fácil sustituir al PSOE tras casi cuarenta años de poder en Andalucía, pero se puede decir que el Ejecutivo de Juanma Moreno lo ha logrado sin grandes traumas políticos ni sociales, entre otras cosas porque en algunos asuntos se ha optado por una política de cierto continuismo. Esta consolidación del Gobierno PP-Cs sólo puede ser una buena noticia en el actual panorama nacional, donde la inestabilidad y la incertidumbre son las notas dominantes. Lo cual, claro está, no significa que el gabinete de Juanma Moreno lo haya hecho todo bien. Sobre todo, el equipo de Juanma Moreno está teniendo problemas destacables en la gestión sanitaria, uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. Bien es cierto que el Ejecutivo heredó una sanidad en franca crisis de sus antecesores socialistas, pero también lo es que los pasos dados no están siendo los adecuados y ya se notan síntomas de creciente inquietud entre los profesionales del sector, que amenazan con movilizaciones. Asimismo, el Gobierno PP-Cs está abusando demasiado de la excusa de la "herencia recibida" y, a veces, da más la sensación de que dedica más tiempo a mirar debajo de las alfombras que en gestionar los problemas actuales. En este sentido sería positivo que el Ejecutivo andaluz abandonase ciertos excesos de gesticulación contra el Gobierno central. Es importante que Andalucía se haga respetar y valer en el conjunto de España, pero no para favorecer los intereses políticos de los partidos gobernantes.