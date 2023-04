Y ahora, un tripartito

La guerra desatada entre los partidos a la izquierda del PSOE tras el lanzamiento de Sumar por la vicepresidenta Yolanda Díaz podría verse como una de las incesantes peleas internas a las que nos tiene acostumbrada esa facción política si no fuera porque afecta al Gobierno de España. Por si no bastaran los problemas de articulación que ya tenía el Ejecutivo de Pedro Sánchez, éste se convierte a partir de ahora en un tripartito de facto en el que tiene que convivir el socialismo más o menos ortodoxo que representaría el PSOE con el radicalismo de las ministras de Podemos y esa tercera vía personificada en Díaz. Aunque a nadie se le oculta que ese lanzamiento está auspiciado y diseñado por el laboratorio político instalado en la Moncloa, el guirigay en el que vive la política gubernamental añade confusión a una ciudadanía cada día más apartada del devenir diario de la política. Sumar es lo mejor que se les ha ocurrido a los gurús de la izquierda para apostar por la reedición de una coalición que mantenga a Sánchez en el poder tras las elecciones previstas para final de este año. Parte de una constatación que no necesita mucho análisis: Podemos, tal y como lo maneja entre bambalinas Pablo Iglesias, es una fórmula agotada y sólo hay que ver la actuación y los errores de las ministras Ione Belarra e Irene Montero para confirmar que ya no da mucho más de sí. La plataforma de Yolanda Díaz supone un lavado de cara para hacer desaparecer los perfiles más controvertidos y, sobre todo, buscar un tercer puesto en las elecciones, tras PSOE y PP, que podría ser clave para la conformación del futuro Gobierno. Pero esta operación consagra la inacción de un Ejecutivo, al que le quedan todavía meses de trayectoria, que está preocupado sólo de sus equilibrios internos. Los problemas del país quedan para más adelante.