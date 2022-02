Sanidad, un malestar de fondo que persiste

Convocadas por UGT y CCOO, unas 19.000 personas se manifestaron el pasado sábado en diferentes ciudades de Andalucía para reclamar "una sanidad pública de calidad". Evidentemente, no estamos ante las grandes movilizaciones de sanitarios, las famosas mareas blancas, que desgastaron severamente al Gobierno socialista de Susana Díaz. También parece claro que los convocantes de las manifestaciones tienen un claro acento político y que se echa en falta el apoyo de los colectivos profesionales independientes. Pero sería una torpeza ningunear unas protestas que señalan que en la sanidad pública andaluza sigue existiendo un malestar de fondo que no se ha calmado del todo con el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos. ¿A qué se debe esta incomodidad del sector sanitario? Sus causas son antiguas y complejas. La sanidad, junto a la educación y los asuntos sociales, es uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar y una de las primeras luces rojas que se encienden cuando éste no funciona bien. Los ciudadanos pueden perdonar muchas cosas, pero no una atención sanitaria evidentemente deficiente. La salud es lo primero, como dice el dicho popular. Sin embargo, los recortes ejecutados por el PP durante la crisis de 2008 y los errores de gestión de los últimos años de gobierno socialista en Andalucía, llevaron a la sanidad pública a una crisis que todavía colea. Sería injusto achacar la situación actual exclusivamente al Gobierno de Juanma Moreno. Lo cierto es que el Ejecutivo autonómico ha hecho importantes esfuerzos presupuestarios para mejorar la sanidad pública. También que se ha encontrado con una pandemia que ha distraído cantidades ingentes de recursos y personal, así como ha obligado a someter a las plantillas a un estrés permanente que es lógico y necesario que se exprese. En este asunto no existen varitas mágicas, sólo con tiempo, trabajo y recursos se conseguirá mejorar un sector que siempre se percibirá como mejorable por los ciudadanos. Esto deberían saberlo tanto el Gobierno andaluz como los sindicatos.