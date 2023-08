El Rey encarga la investidura a Núñez Feijóo

Felipe VI ha encargado la investidura a Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, que es, al día de hoy, el candidato que ha reunido más apoyos parlamentarios. Esto es lo sustancial en una democracia en la que la soberanía popular reside en su Parlamento. Además de quedar en primer lugar en las elecciones generales del pasado 23 de agosto, el presidente del PP se ha presentado ante Zarzuela con el respaldo de Vox, de Coalición Canaria y de Unión del Pueblo Navarro. Los representantes de estos tres partidos lo han confirmado durante esta ronda de consultas. En total, suman 172 escaños, aún son insuficientes, pero son más que los reunidos por Sánchez. La decisión es la correcta, por cuanto ha propuesto al candidato con más respaldo en estos momentos. Tanto el aspirante socialista como Feijóo habían expresado a Zarzuela su disposición para afrontar una sesión de investidura, pero el presidente del Gobierno en funciones sólo tiene garantizado para esta ocasión el respaldo de Sumar, son 152 síes frente a los 172 del PP. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, no ha garantizado ante el Rey su respaldo al socialista, de ahí que Zarzuela haya optado por la vía que, objetivamente, tiene más fuerza en estos momentos. Los otros potenciales aliados del PSOE –los independentistas de ERC, Junts y Bildu– no han llegado ni a expresarse, porque han rechazado participar en la ronda de consultas. La decisión del Rey pone en marcha, además, el plazo constitucional para elegir a un presidente del Gobierno en el Congreso, que es de dos meses a partir de que se realice la primera votación de la investidura. No hay que descartar que si Alberto Núñez Feijóo no consigue más votos, Felipe VI pueda proponer a Sánchez que sea él quien se presente ante el Congreso. Lo importante es que el reloj comienza a andar, de modo que se evita la parálisis vivida en 2015 cuando Mariano Rajoy declinó la propuesta que le hizo el Rey.