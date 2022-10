Restricciones por la sequía

El comité de la sequía de la Junta ha aprobado esta semana las primeras limitaciones al consumo urbano que reducirán un 5% el abastecimiento en el Campo de Gibraltar y un 20% en la Axarquía. Prohíbe baldeos con agua potable y llenado de piscinas. El embalse de la Viñuela, que nutre a la comarca malagueña, se halla al 10% de su capacidad. Los riegos agrícolas resultan inviables. Como en Benímar, en Almería. Las nuevas restricciones se extienden al campo en el Guadalhorce de Málaga y el almeriense valle de Almanzora. Las bajas reservas en el sistema del Guadalquivir obligan al comité a cerrar el trasvase de Negratín, que en condiciones normales beneficia a 9.000 hectáreas de regadíos de la cuenca almeriense y de la comarca granadina de Baza. En Andalucía, la producción olivarera caerá un 49% en 2023. Las actuaciones en marcha para aumentar el volumen de depuración y reutilización del agua resultan insuficientes. Cualquier proyecto de desaladora precisará unos cuatro años. Y nuevos trasvases sirven de poco si no hay caudal que aportar. Un problema crónico y una Administración pasiva durante décadas. Esta semana, el presidente de la Diputación de Málaga reprochó que algunos alcaldes gasten el presupuesto en fiestas y no en reparar tuberías con fugas del 40%. Los agricultores cifran las pérdidas en conducciones en un 25%. Tampoco hay control sobre los cultivos y en algunas provincias se multiplican los de aguacate en tierras de secano. La Junta censura al Gobierno su bajo nivel de inversiones . El Ejecutivo responde que las cuencas más asfixiadas no le competen. Y los expertos avisan de que estas prolongadas sequías llegan para quedarse. Andalucía necesita menos confrontación y mucha más colaboración.