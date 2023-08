Las dos semanas transcurridas desde las elecciones generales del 23 de julio han servido para constatar una realidad que se ha profundizado en la política española durante los últimos años: la división en dos bloques irreconciliables de los partidos y, de alguna forma, también de la sociedad española. Todos los puentes están rotos entre la derecha y la izquierda y la actuación de los dos grandes partidos sistémicos, el PP y el PSOE, lo pone de relieve cada día. El diálogo parece una quimera imposible, como se ha puesto de relieve con el cruce de cartas entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Muchas veces da la impresión de que el objetivo de cada uno de los bloques, más que gobernar él, es que no lo haga el otro. Esta división radical, que no se da en otros países con democracias consolidadas, se agravó en España a partir de 2015, cuando la aparición de partidos populistas en la extrema izquierda y la extrema derecha rompió el modelo de alternancia bipartidista que había ayudado a dotar de bases sólidas el sistema surgido de la Constitución de 1978. Pero la responsabilidad hay que colocarla principalmente en los dos grandes partidos, que suman el 65% de los votos de los españoles. Sus líderes son incapaces de articular un mínimo consenso, incluso en situaciones de práctico bloqueo institucional, como el surgido de las elecciones de hace 15 días. PP y PSOE tienen una responsabilidad histórica a la que no están haciendo frente ni parece que estén dispuestos a asumir en el corto plazo. Aunque un porcentaje muy mayoritario de la población se manifiesta, cuando es preguntada en barómetros de opinión, partidaria de grandes acuerdos entre los partidos mayoritarios, lo cierto es que en la sociedad española empiezan a percibirse síntomas de radicalismo que hasta ahora habían estado ausentes de nuestra vida social. Es hora de una reflexión general de hacia dónde está conduciendo al país la política de puentes rotos.