Presupuestos con apoyos indeseables

Al contrario que el Gobierno andaluz, el Ejecutivo central ha conseguido negociar una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Como hemos defendido en más de una ocasión, la estabilidad política es buena por sí misma, y la aprobación de las cuentas anuales siempre es un paso en esa dirección. Sin embargo, habría que estar ciegos para no ver que algunos de los apoyos con los que cuenta el Gobierno para estos Presupuestos no son precisamente los más deseables. ERC y EH Bildu son partidos autorizados y con todo el derecho a decidir las estrategias que les convengan, pero nunca podemos olvidar su carácter radical y, sobre todo, su objetivo final de destruir (ahora parece que de manera pacífica) la democracia española, su Constitución y sus más altas instituciones. El problema de que un partido sistémico como el PSOE negocia y solicita los votos de partidos como EH Bildu es que los refuerza ante sus electorados y les proporciona una imagen de normalidad y moderación que muchas veces es pura fachada. Por mucho que moleste escucharlo a políticos como Odón Elorza, nunca podemos olvidar que Bildu sigue blanqueando continuamente a ETA y no se le observa una voluntad clara de colaborar, dentro de sus posibilidades, en aclarar los más de trescientos crímenes aún sin resolver. Aparte, un año más los ciudadanos volvemos a contemplar atónitos el rosario de peticiones de las formaciones nacionalistas, la mayoría de las cuales tienen como objetivo ir vaciando de contenido el Estado y separar todo lo posible a las autonomías entre sí. En otras palabras, desmembrar España. Algún día esto tendría que cesar.