El PSOE histórico firma contra el pacto

Más de 300 de militantes históricos del PSOE, así como intelectuales y personalidades independientes, agrupados en la plataforma La España que reúne, han firmado un manifiesto con el objetivo de cuestionar el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y de abogar por un entendimiento de los socialistas con el PP y Cs, aunque sin citarlos expresamente. Impulsada por Nicolás Redondo y Joaquín Leguina, la iniciativa cuenta con el aval de personajes de reconocido peso en el pasado socialista, como los andaluces José Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta de Andalucía; el ex alcalde de Sevilla Manuel del Valle y el ex presidente del Parlamento Antonio Ojeda. Asimismo, figuran el ex ministro de Cultura César Antonio Molina, el ex alcalde La Coruña Francisco Vázquez o el ex eurodiputado Alejandro Cercas. Como independientes destacan personalidades de reconocido prestigio: Fernando Savater, Félix Ovejero, Andrés Trapiello, Joaquín Pérez Azaústre o Mikel Azurmendi. Para todos ellos no hay duda de que el pacto que propone el actual secretario general del PSOE con Podemos -y que requiere del apoyo de sectores del independentismo catalán- "sería un gravísimo error político y una irresponsabilidad que pondría en riesgo nuestras libertades y la convivencia ciudadana".

Aunque es cierto que este tipo de iniciativas no suelen llegar muy lejos, también lo es que ésta en concreto pone en evidencia el profundo malestar que existe en el PSOE histórico respecto al escoramiento a la izquierda populista que supone para el socialismo el llamado Pacto de Progreso. Los que firman el documento son militantes veteranos y prácticamente retirados de la política activa, pero también son miembros de la generación más brillante que ha tenido el PSOE a lo largo de su historia y que consiguió la modernización sin precedentes de España en los años 80 y 90. Aunque no figuran entre los firmantes, a nadie se le escapa que tanto Felipe González como Alfonso Guerra, a tenor de sus últimas declaraciones, apoyan el espíritu de un manifiesto que propone algo de racionalidad y moderación en la política española, cuya aceleración y deriva empiezan a ser verdaderamente preocupantes.

Los electores (y no sólo las bases socialistas) han señalado a Pedro Sánchez como candidato más votado y, por lo tanto, es él quien tiene la legitimidad para intentar formar un Gobierno. Pero, aunque sólo sea por sentido común, Sánchez debería escuchar muy atentamente las voces de sus compañeros más experimentados. Es un método que suele dar buenos resultados.