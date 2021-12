Nochebuena de incertidumbres

España llega a una fecha tan señalada como la de hoy, en la que las familias celebran la Nochebuena, en medio de demasiadas incertidumbres que hacen que estas fiestas no vayan a ser, en contra de lo que proclama la propaganda oficial, mucho mejores que las del año pasado. La pandemia galopa desbocada sin que el Gobierno haya sido capaz de arbitrar medidas que permitan vislumbrar un rápido control de la explosión de contagios. La exigencia de mascarillas en el exterior parece una medida cosmética para ocultar la realidad de que no se hace nada. El presidente Sánchez y las comunidades autónomas, como han convertido ya en costumbre, se pasan la pelota para eludir responsabilidades y que sean otros los que asuman el desgaste de adoptar medidas restrictivas. Por otro lado, la escalada de los precios de la luz, el gas, los carburantes, de los alimentos y de otros productos de primera necesidad golpean las economías de las clases medias y populares con una virulencia que no se había visto en años. La situación hace prever un escenario de fuerte inflación en los próximos meses con los costes sociales que ello va a suponer. Las grandes instituciones internacionales, la última el Fondo Monetario Internacional, no ven clara una rápida recuperación de la economía española y ensombrecen los pronósticos. El INE certificó ayer que el crecimiento del tercer trimestre fue ligeramente superior al inicialmente estimado, pero todavía muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. Por si todo esto fuera poco, la política se ha convertido en un pimpampum en el que la descalificación y las estrategias cortoplacistas se imponen al debate de propuestas que ayuden a solucionar los muchos problemas que tenemos. Así se presenta la Navidad y se encara 2022. Sólo la fortaleza que ha demostrado la sociedad española en el difícil proceso que vive desde la primavera de 2020 permite albergar la seguridad de que la situación se encauzará y que las incertidumbres de hoy dejarán paso a un horizonte más despejado.