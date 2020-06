Movilidad entre provincias, cuanto antes mejor

Pocas dudas hay sobre lo importante que es la movilidad entre las provincias para iniciar en serio la reconstrucción del país y la región. Más en estos días preveraniegos y con una costa que necesita empezar a activar cuanto antes sus empresas turísticas. Por eso no se entienden algunas reticencias del Gobierno andaluz, sobre todo de sus miembros del PP, de permitir la movilidad interprovincial una vez que el lunes, con casi total seguridad, seis provincias andaluzas (todas menos Málaga y Granada) alcancen la fase 3 del plan de desescalada. Lo lógico sería que toda Andalucía en bloque pasase al siguiente escalón. Tanto Granada como Málaga ya están listas, aunque sólo llevan una semana en la fase 2. Esto permitiría simplificar el inicio de la fase 3 y la movilidad plena entre las provincias andaluzas, con la consiguiente mejora en la reactivación de la economía, que es ahora lo más urgente. Sin embargo, en el caso de que las autoridades sanitarias no permitan a estas dos provincias pasar a la fase 3, no se entendería tampoco que la Junta (que ya tendrá el mando al frente de la pandemia) impidiese la movilidad entre cinco provincias, ya que la sexta en la fase 3, Almería, sólo limita con Granada. ¿Por qué un cordobés no puede ir a trabajar o a disfrutar de un fin de semana de playa a Huelva si es posible hacerlo? Por supuesto que hay que extremar lo máximo las precauciones para evitar los contagios por coronavirus, pero no podemos caer en una parálisis permanente que nos impida avanzar hacia una normalidad que será diferente a la que estábamos acostumbrado, pero que siempre será mejor que estar encerrados en casa viendo cómo el país se derrumba. Hay que aprovechar al máximo todas posibilidades que la fase 3 nos ofrece, lo contrario supondría un retraso innecesario en la reactivación de Andalucía.

Aparte, habría que hacer una reflexión sobre si esta cuestión ha provocado uno de los primeros roces en el Gobierno andaluz entre un PP más restrictivo en este asunto y un Cs más flexible. Todavía es pronto para saber si estamos ante un reflejo del distanciamiento entre ambos partidos en la política nacional a cuenta del apoyo de los naranjas a la prórroga del estado de alarma. En cualquier caso, habría que recordar que la estabilidad política y la ausencia de conflictos internos está siendo uno de los grandes activos del Ejecutivo liderado por Juanma Moreno, y que sería un gran error ponerlo en peligro por cuestiones que no responden a los intereses de Andalucía. Todavía queda mucha legislatura por delante.