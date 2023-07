Superado el impacto emocional de los sorprendentes resultados de las elecciones del domingo, los políticos deberían echar la pelota al suelo, trasladar mensajes realistas a la opinión pública y dejar de agitar trampantojos que a ningún sitio conducen. Es lo que está haciendo el PP con su intento de convencer a los ciudadanos de que al ser la lista más votada es la única formación legitimada para encabezar la formación del Gobierno. Ello supone ignorar las propias bases de la democracia española y demostrar memoria de pez con respecto a la historia de su propio partido. Lo primero porque, como defendía el jueves en estas páginas el constitucionalista Agustín Ruiz Robledo, esa reclamación no responde a la lógica de nuestro sistema parlamentario “que no es otra que la de un gobierno votado por la mayoría de la Cámara, no por los electores”. Lo segundo, porque basta echar un vistazo a lo que hizo Mariano Rajoy en 2016 o la carambola de Juanma Moreno en 2018 para demostrar que ser la lista más votada, sin tener respaldo mayoritario en el Parlamento, sirve para muy poco en España. Rajoy, que había ganado las elecciones, rechazó el encargo del Rey de intentar la investidura porque carecía de apoyos suficientes. Moreno se convirtió en presidente de la Junta de Andalucía perdiendo las elecciones y con los peores resultados del PP en toda su historia. Le dio la vuelta uniendo al PP, Ciudadanos y Vox en el empeño común de echar a los socialistas del poder. No deja de ser una temeridad, desde el punto de vista constitucional, cuestionar la legitimidad para que en su momento Pedro Sánchez pueda intentar la investidura. Tiene no sólo el derecho sino también la obligación de intentarlo si el empeño de Alberto Núñez Feijóo, como parece seguro, fracasa. Otra cosa es lamentar la incapacidad de los partidos mayoritarios españoles para negociar un acuerdo o criticar la calidad y consecuencias de la negociación que emprenda el líder socialista con los nacionalistas vascos y catalanes más extremistas.