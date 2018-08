La Justicia de EEUU cerca a Donald Trump

Quien fuese el abogado personal de Donald Trump acaba de reconocerse culpable de ocho delitos; entre éstos, dos relacionados con la financiación de la campaña del hoy presidente. Según ha declarado Michael Cohen ante un juez de Manhattan, pagó a dos mujeres que tuvieron relaciones con Trump por indicación del, entonces, "candidato federal" con el objetivo de no perjudicar su campaña. Poco a poco, todos los colaboradores más directos de Trump han ido cayendo por diversos problemas ante la Justicia, pero la confesión de Cohen involucra directamente al presidente y a su campaña. Su abogado pagó a una actriz porno y a una modelo para que no hablasen de estas relaciones, y lo hizo por medio de una revista, que las entrevistó pero nunca publicó la conversación, sin que constase como gasto de campaña. La Justicia norteamericana es implacable con asuntos que en otros países pudieran ser nimios. Esta condena, cuyas penas se conocerán en diciembre, afecta a una credibilidad presidencial que ya no se sostiene, pero incluso así es mucho menos grave de lo que, realmente, preocupa al presidente, el Rusiagate. El fiscal especial Robert Mueller está investigando si Trump colaboró con los rusos para perjudicar la campaña de Hillary Clinton y si obstruyó a la Justicia en esta investigación al adoptar medidas como el cese del director del FBI, James Coney. Los indicios de colaboración con agentes rusos son evidentes, y así lo indican las reuniones privadas que los directores de campaña y su yerno mantuvieron con una sospechosa abogada rusa en la Torre Trump. El presidente se había mostrado favorable a ser interrogado por Mueller, pero este verano ha rectificado; Trump teme ser acusado de perjurio si contradice a muchos de los ex altos cargos que ya han declarado. La posible intervención de Rusia en la campaña electoral con la colaboración de las gentes de Trump excedería la gravedad de un delito personal o de un comportamiento impropio, y estaríamos ante la mayor operación de injerencia vivida en Estados Unidos por un agente extranjero. Si el fiscal presentase cargos, es posible que Trump perdiese los pocos apoyos que aún conserva en las filas republicanas. A la vergüenza que causan sus modos personales, sus alocadas propuestas -este verano solicitó que un río dejase de soltar agua al mar para apagar los incendios de California- y su escaso respeto a las costumbres normas de la democracia norteamericana, sumaría algo que se parece mucho a una traición contra el país que preside.