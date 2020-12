La Junta no endurece las medidas anti-Covid

El Gobierno andaluz ha decidido no endurecer las medidas anti-Covid durante la segunda semana de las vacaciones navideñas, tal como anunció ayer el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno. Según el Ejecutivo, los informes de los expertos de la Consejería de Salud y Familias hablan de una "evolución estable" de la pandemia en nuestra región. En concreto, la incidencia en Andalucía, según la actualización de ayer, está en 135,1 casos acumulados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la más baja desde el 17 de septiembre, cuando la tasa era de 134,7. En general, nadie puede negar que, hoy por hoy, Andalucía vive unos momentos de cierta tregua en esta pandemia, circunstancia que hace muy difícil al Gobierno justificar ante los ciudadanos un endurecimiento de unas medidas que afectan no sólo a su libertad de movimiento y reunión -algo sin precedentes en nuestra democracia-, sino que perjudica a muchos sectores económicos que están viviendo desde el pasado marzo un auténtico calvario, y no sólo nos referimos al de la hostelería. Sin embargo, en el horizonte se ven señales preocupantes que hacen que esta decisión de la Junta pueda considerarse en el futuro una equivocación. La nueva cepa del virus altamente infecciosa detectada en el Reino Unido ya ha llegado a Andalucía, sin que se sepa aún a ciencia cierta cómo va a evolucionar ni en el mundo ni en nuestra comunidad. Asimismo, aunque ya se ha iniciado la campaña de vacunación, todo indica que hasta el verano como mínimo no podremos hablar de un posible fin de la pandemia. Eso en el caso de que todo vaya bien, porque ya se ha detectado el primer error logístico en la distribución de la vacuna, algo que puede ser una anécdota, pero que nos recuerda que no será fácil culminar una campaña de gran complejidad organizativa. Pese a que hay voces que avisan de que la tercera oleada ya está en las puertas y que muchos países y regiones han endurecido sus medidas en las últimas semanas, la Junta ha optado por un cierto optimismo que evidentemente dará un respiro a algunos sectores económicos, pero que con el tiempo puede ser muy perjudicial. Sólo el tiempo le dará o le quitará la razón.