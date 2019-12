Educación, el pacto pendiente

El anuncio de la convocatoria de más de 5.300 plazas en las oposiciones de 2020 para profesores y catedráticos de Enseñanza Secundaria, la mayor oferta de la última década, sólo puede ser recibido como una buena noticia. Aunque todavía quedan por saber muchos detalles sobre la medida, entre ellos cuántas plazas se convocan para cada especialidad y cuerpo, no hay duda -y así lo hacen ver representantes sindicales- de que la medida ha sido acogida positivamente por un sector que no siempre es tenido en cuenta como se merece. Por lo pronto, con esta convocatoria se respeta el acuerdo firmado en julio de 2018 por los sindicatos de la enseñanza con la Administración socialista, con lo que el nuevo Ejecutivo PP-Cs muestra su intención de no hacer política partidista con algo tan sensible como es la educación, lo que no siempre consigue en otros asuntos. Además, la convocatoria servirá para reducir las altísimas tasas de interinidad en el profesorado hasta situarlas en un 8%. Sin embargo, como piden los sindicatos, sería necesario que, cuanto antes, la Consejería de Educación aclare la oferta por especialidades, ya que de ese dato dependen decisiones personales muy importantes de unos opositores que están haciendo un gran esfuerzo. Pese a estos peros, insistimos en que la convocatoria es una buena medida que, además, desmonta las críticas a este Gobierno como "poco social", algo que tiene más de eslogan que de realidad empírica.

Ahora bien, el problema de la educación en Andalucía (y España en general) no se resolverá sólo con una mayor y más estable plantilla docente. Estamos ante una medida necesaria, pero ni mucho menos definitiva. El gran acuerdo sobre la educación sigue estando pendiente en nuestro país y mucho nos tememos que en la situación actual de atomización parlamentaria y crispación política se pueda conseguir. Habrá que seguir esperando.