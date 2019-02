Cribado de cáncer de colon, un logro de todos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la implantación del programa del cribado de cáncer de colon a todos los andaluces. Con esta medida se pretende que toda la población diana que vive en Andalucía, la que está entre los 50 y 69 años, se haga una sencilla prueba que permita el diagnóstico temprano de uno de los tumores malignos más frecuentes en Europa. Las previsiones de la Junta son de que sólo en 2019 más de 49.000 andaluces sean diagnosticados. En este sentido, es importante que los ciudadanos en edad de riesgo aprovechen la oportunidad, ya que el cáncer de colon no suele causar ninguna molestia hasta que se encuentra muy avanzado. Como se suele decir, "prevenir es curar", y es responsabilidad de todos ayudar a la sanidad pública en esta labor. El dato, avalado por las sociedades internacionales, es contundente: la detección en estadios precoces eleva la curación y la supervivencia hasta el 90%. El plan de cribado del cáncer de colon es una muestra más del enorme potencial de nuestra sanidad pública, capaz de asumir una carga de trabajo a todas luces considerable y que alcanza al 17% de la población andaluza (unos dos millones de personas). Hasta el momento, 200.000 cartas ya han sido enviadas a parte de la población diana. Ahora sólo falta que el plan funcione con fluidez y que no se cree un cuello de botella en los pacientes a los que le dé positivo el test y tengan que hacerse una colonoscopia para verificar los resultados y comenzar el tratamiento si fuese necesario.

Por todo lo dicho, no se comprende la absurda y estéril polémica desatada al hilo del anuncio de Juanma Moreno. El PSOE se ha apresurado a decir que el plan lo había anunciado Susana Díaz en 2018 y se había puesto en marcha. No le falta parte de razón, pero omite un dato muy importante: aunque el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunció este cribado, en 2004, como un servicio que iba a adoptar el SAS, no fue hasta marzo de 2018 cuando Juanma Moreno (cuyo padre murió de esta enfermedad), entonces dirigente del PP, lo solicitó ante el Parlamento. En definitiva, el plan del cribado de cáncer de colon es un logro en el que tanto el PP como el PSOE han aportado su grano de arena, una victoria de toda la sociedad andaluza que, no se olvide, es quien lo paga. Harían bien los dos principales partidos en dejarse de polémicas absurdas y ponerse a trabajar en lo que de verdad les interesa a los ciudadanos.