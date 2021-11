Carmen Laffón y la dignidad de lo andaluz

El mundo del arte despidió ayer con tristeza a Carmen Laffón, fallecida la madrugada del domingo en su casa de Sanlúcar de Barrameda. Carmen Laffón puede considerarse, sin duda, como una de las mejores artistas andaluzas y españolas del siglo XX y las primeras dos décadas del XXI. Mujer de una finísima sensibilidad, simbolizó también mejor que nadie esa Andalucía laboriosa que no reflejan los tópicos que tanto daño han hecho a nuestra tierra. Porque Laffón fue una incansable trabajadora y prácticamente hasta el final de sus días tuvo el pincel en sus manos. No se puede entender la obra de la artista sevillana sin el alma y el paisaje andaluz, a los que, como todos los grandes artistas, dio categoría universal. Sus cuadros de Doñana, de las ciudades de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda o de las salinas de la provincia de Cádiz demuestran hasta qué punto la artista se sentía identificada con el territorio andaluz. Pese a su famoso carácter tímido y aparentemente retraído, Carmen Laffón fue una artista con un criterio propio y firme que no se dejó llevar por ninguna moda pasajera ni ningún canto de sirena vanguardista, aunque siempre se sintió una mujer de su época y practicó una pintura de una delicada modernidad, como han reconocido toda la crítica española y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que cerrará su colección permanente con obras suyas. Aunque fue todo lo contrario de una artista folclórica o costumbrista, Carmen Laffón colaboró también en la difusión de algunas de las fiestas y tradiciones más esencialmente andaluzas, realizando carteles anunciadores de la temporada taurina en Sevilla o de la Semana Santa de una calidad difícilmente superable. Por todas estas razones, el Grupo Joly y la Fundación Persán le concedieron el V Premio Manuel Clavero en 2016, un galardón con el que se quiso reconocer una obra y una vida dedicada a resaltar la dignidad de lo andaluz.