Canal sur, de mal en peor

En los últimos tiempos estamos asistiendo a cómo RTVA se ha convertido en la desdichada protagonista de numerosas informaciones que nos arrojan una imagen muy negativa de la que tendría que ser una herramienta de primer orden para la vertebración de Andalucía. Al ya consabido problema institucional, con cinco años de interinidad en la dirección y el consejo de administración por la incapacidad de los partidos de llegar a un acuerdo, se une ahora el definitivo desplome de las audiencias, tanto de la televisión como de la radio, que colocan a Canal Sur en niveles ínfimos. Esto último no sería del todo reprochable si la programación del medio de comunicación público andaluz apostase por contenidos culturales e informativos de calidad, por una programación, en definitiva, acorde con sus fines fundacionales. Desgraciadamente, RTVA hace mucho tiempo que optó por ir arrinconando y eliminando lo mejor de su parrilla para optar por unos programas en los que no sólo la calidad brilla por su ausencia, sino que además producen sonrojo al difundir una imagen de los andaluces basada en los tópicos más groseros sobre nuestra tierra. Y todo, he ahí el sarcasmo, con los impuestos de los propios andaluces. Evidentemente, con la legislatura a punto de terminar, el problema de Canal Sur es difícilmente solucionable en estos momentos. Pero está claro que la actual situación no debe continuar ni un minuto más cuando Andalucía cuente con nuevos Parlamento y Gobierno, los responsables del actual desaguisado institucional y profesional que vive la RTVA. De hecho, se puede decir ya que Canal Sur debería ser una de las prioridades de la próxima legislatura. Los andaluces no pueden seguir viendo cómo se entierran millones de euros públicos en ofrecer una radio-televisión que no sólo no sirve para nada, sino que además proyecta la imagen de una Andalucía anclada en el folclorismo más rancio. La reforma a fondo de la RTVA es ya una auténtica emergencia autonómica.