Boliden sale limpia

La multinacional minera sueca Boliden no tendrá que pagar los 89 millones que le costó a la Junta de Andalucía los trabajos de restauración medioambiental de los daños causados por el vertido de lodos tóxicos de la mina de Aznalcóllar en el entorno del Parque Nacional de Doñana. El accidente, provocado por la rotura de una balsa que almacenaba los residuos, ocurrió en la primavera de 1998 y está considerado como uno de los más graves que se ha producido en España, al mismo nivel que el del petrolero Prestige en 2002. Veinticinco años después, una sentencia del Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla, que será recurrida por la Junta, exime a la empresa minera de pagar la cantidad reclamada. El fallo estima que la Ley de Minas, a la que se acogía el Gobierno andaluz, no obliga a Boliden a reponer la situación medioambiental existente antes del vertido y que sólo hubiera tenido cabida una acción por daños y perjuicios derivados de la actividad minera, pero esta acción no fue demandada por la Junta. Tampoco estima el magistrado que exista normativa europea que justificara la responsabilidad de la multinacional. Sin entrar en los fundamentos jurídicos en los que se basa la sentencia, que en su día serán respaldados o rectificados por el Tribunal Supremo, ni si la demanda de la Junta estaba bien planteada o no, es evidente que la consecuencia de este proceso es que no se ha cumplido el principio de que quien contamina debe pagar por el daño que ha causado. Boliden se lava las manos y sale limpia de unos hechos en los que, al margen de cualquier consideración penal, tiene una responsabilidad civil evidente que la Junta no ha podido o no ha sabido demostrar en los tribunales. Son los contribuyentes andaluces los que finalmente tienen que hacer frente a los casi noventa millones de euros que costó la limpieza de los lodos tóxicos. Y todo ello un cuarto de siglo después.