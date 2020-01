Andalucía necesita un nuevo sistema de financiación

La crisis política que ha vivido España en los últimos tiempos ha servido de excusa a los diferentes Ejecutivos, tanto populares como socialistas, para no renovar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, que hoy por hoy son las que gestionan las principales patas del Estado del bienestar, como son la educación, la sanidad y los servicios sociales. Desde que en 2014 caducase este sistema de financiación que, pese a todo, sigue vigente, los gobiernos han estado poniendo excusas para no acometer una reforma que ya no se puede dilatar más. El nuevo Ejecutivo, por tanto, debe incluir en su agenda de prioridades esta reforma, más teniendo en cuenta que su actual ministra de Hacienda y portavoz, la andaluza María Jesús Montero, fue una de sus principales abanderadas en sus años al frente de la Consejería del ramo en la Junta.

A nadie se le escapa que uno de los principales escollos para dicha renovación es el llamado por el Gobierno "conflicto catalán". Con una Generalitat instalada en la desobediencia y la deslealtad institucional es difícil que se acometa dicha tarea. El temor ahora, una vez que el Gobierno negocia abiertamente con el independentismo y la Generalitat, es que dicha reforma del sistema de financiación autonómico se realice beneficiando a Cataluña, una de las regiones más ricas de España, en detrimento de otras regiones, entre ellas, Andalucía. El Gobierno central no debe permitirlo. Evidentemente, tampoco la Junta de Andalucía.

Cada año que pasa, la Administración autonómica andaluza pierde 4.000 millones de euros por la falta de un nuevo sistema de financiación, lo que supone una importante merma en la cantidad y calidad de sus servicios a los ciudadanos. Esta situación no puede continuar. El Ejecutivo central debe acometer ya la reforma y hacerlo de manera justa y equilibrada.