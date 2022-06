Andalucía: empezar la casa por el Gobierno

Dice un proverbio que nunca debe comenzarse una casa por el tejado. Si trasladamos el símil a la precampaña y al arranque de la misma, el único interés de las elecciones del 19 de junio pasa por, aparentemente, conocer si el veredicto de las urnas en Andalucía permitirá un Gobierno del PP en solitario o en coalición con Vox. Es cierto que la coincidencia de las numerosas encuestas publicadas hasta ahora propician que la atención sólo se centre en el resultado y pierdan interés las propuestas que están en juego. Pero la llamada a las urnas es justo para lo contrario. La razón fundamental es conocer cuáles son las recetas de cada partido para afrontar los graves problemas que aquejan a esta comunidad y someterlas a debate para que, finalmente, el votante elija a la formación o formaciones que consideren más preparadas para ejecutarlas. Y hay mucho que discutir durante los días que faltan hasta el escrutinio definitivo. Desde la educación a la sanidad; desde el modelo productivo a la realidad del tejido empresarial. Y el empleo. O el diferencial que todavía se mantiene en los principales parámetros con la media de España, por no citar a Europa. Pero no se trata de volver a lanzar fatuas promesas de creación de cientos de miles de puestos de trabajo o de reducir el paro a la mitad, sobre todo si las formulan partidos que hace cuatro años o ahora no pensaban alcanzar la Junta. Como el anuncio del PSOE en 2018 de televisión gratis en las habitaciones de los hospitales que ahora rescata el PP en 2022, con el wifi añadido. La viabilidad de la sanidad pública demanda miradas más serias. Además, como se podrá comprobar este fin de semana, la comunidad, una vez más, servirá de campo de experimentación para la política nacional. El desembarco de los principales líderes puede convertir esta cita andaluza en un remedo de primera vuelta en el trayecto para conquistar la Moncloa. Demasiadas distracciones cuando el futuro de Andalucía exige ahora toda la atención.