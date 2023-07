Alimentos a precio de lujo

Finalmente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha ratificado su dato anticipado de hace unos días. Los precios registraron en junio una subida interanual del 1,9%, una décima por debajo del objetivo que marca el Banco Central Europeo (BCE). El Gobierno de España puede presumir de ser el primer gran país de la Eurozona que alcanza ese logro. Pero la macroeconomía esconde una letra demasiado gruesa para obviarla. El IPC de los alimentos acumula un incremento del 10,3% en el último año. Es cierto que se ha moderado en más de un punto y medio en relación a mayo y que suma cuatro meses con descensos continuados desde aquel 16,6% de crecimiento de los productos frescos que se anotó en el cercano febrero. Los dos dígitos actuales son suficientes para desestabilizar una economía familiar, la de los hogares más desfavorecidos, pero también los de la amplia clase media española. Por esa razón el alivio por la reducción de los costes energéticos, que también han fustigado las cuentas domésticas, no termina de extenderse al otro apartado fundamental del consumo. Los datos del propio INE son clarificadores. En este cómputo interanual, el azúcar ha subido casi un 45%. La leche se ha aproximado al 20%, la carne de cerdo ha rebasado el 15%, las patatas el 19% y los huevos, el 13%. Todos, productos básicos y no precisamente de lujo en una obligada cesta de la compra. Y a la espera del comportamiento del aceite hasta final del año. Las recetas aplicadas por la Administración no han sido suficientes. Las rebajas provisionales del IVA quedaron prácticamente amortizadas por el mercado desde el primer día. Veremos si hay réplica si se decide dar marcha atrás. La inflación no es un problema nacional. En Alemania los precios aumentaron en junio hasta el 6,1%. Y ya se sabe su influencia sobre el BCE y su primera receta correctora con los tipos de interés al fondo. No sería lo que necesita España.