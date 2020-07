El virus va de fiesta

Leo que la transmisión del virus a través del ocio está aumentando. Leo que "el virus se apodera de la noche". Leo que "la noche se convierte en uno de los principales focos de expansión del coronavirus" y que "varias comunidades autónomas están restringiendo aforos y cerrando locales ante las conductas de riesgo en el ocio nocturno". Leo "que el virus no pare la fiesta". Leo que Sanidad cierra pubs y discotecas en Gandía por los brotes. Leo que el brote originado en una discoteca de Córdoba suma 73 positivos, convirtiéndose en el mayor de Andalucía y obligando a aislar a 670 personas. Leo que, a base de reuniones sociales, discotecas y botellones, "el virus empieza a hacerse fuerte en la noche". Leo que el brote de la discoteca de Las Atalayas empeora los datos del Covid-19 en Murcia hasta alcanzar los 128 positivos; y que por este y otros casos "Murcia cierra el ocio nocturno". Leo que el día que en Madrid se celebraba el funeral de Estado por las víctimas del coronavirus, en Sevilla miembros del PP local -entre ellos el presidente de Nuevas Generaciones- se entretuvieron en una discoteca haciendo el "baile del ataúd" viralizado a través de las redes. Leo que en Valencia cada vez preocupa más a las autoridades el alto riesgo representado por las aglomeraciones en discotecas, sin distancia y sin mascarilla. Leo que Navarra estudia restringir el horario de bares y discotecas tras detectar 58 nuevos positivos, la mayoría menores de 30 años.

Y después de leerlo me pregunto qué pasaría si, como decían los imbéciles, esta no fuera la generación de españoles mejor preparada de nuestra historia. ¿Qué harían tantos y tantos jóvenes si esta fuera la generación peor preparada? ¿Organizarían coronavirus party? ¿Se dispararían unos a otros dardos con el virus para divertirse? ¿Recorrerían las calles como los drugos de La naranja mecánica infectando ancianos? Ciertamente es un reduccionismo manipulador echar sobre todos la culpa de algunos. Pero en este caso esos algunos son muchos y sus actos tienen graves consecuencias que pueden afectar a cientos de personas que podrían convertirse en miles. Y tan manipulador y reduccionista es esta generalización como lo de la generación mejor preparada de nuestra historia. El número de universitarios no lo dice todo. Lo fundamental es lo que suceda dentro de los muros de las facultades. Y los comportamientos fuera de ellas.