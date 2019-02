Otra vez el paro. Otra vez otro mes de enero con más desempleados en Córdoba. Termina la campaña navideña, va concluyendo la campaña de la aceituna y, no falla, sube el paro. La ciudad, la provincia se acostumbra, asume y ya casi ni pelea que su destino es ir sobreviviendo, mes tras mes, al destino ya escrito de un mercado laboral marcado por de antemano y que parece que nadie puede cambiar. En enero sube el paro. En febrero seguramente también. Marzo y abril pueden dar una alegría en función de cuando sea la Semana Santa. En mayo se triunfa y junio puede salvarse por las contrataciones veraniegas. Julio y agosto, mejor no hablamos y en septiembre puede empezar a recuperarse la cosa, para pasar a un octubre normalito y en noviembre y diciembre repuntar por las contrataciones en servicios y en el campo.

Es, de manera muy superficial, un resumen de lo que pasará este año mientras que seguimos dando vueltas a un plan para Córdoba, un paquete de medidas de impulso, una estrategia para la ciudad. Seguimos reclamando a la Junta y al Gobierno central, echando la culpa a las leyes estatales, mirando hacia otro lado mientras la economía sigue sin despegar.

Córdoba vive de manera perenne en ese día de la marmota que se conmemora a principios de febrero. Si no es el mismo día, casi. Los años se suceden sin que pase nada en la ciudad más allá de la Cabalgata, de la Semana Santa, de los Patios, de la Feria, de los 45 grados en agosto, de la Navidad. Y los problemas siguen estando ahí. El Centro de Exposiciones Ferias y Convenciones sigue sin terminarse. La Normal de Magisterio continúa sin abrirse. ¿Miraflores? Mejor no hablar. La logística sigue siendo una quimera, los juegos deportivos municipales han podido comenzar y ni quiera el turismo da ya alegrías. En el otro lado, no hay ningún proyecto nuevo que ilusione, una perspectiva de que las cosas se pueden hacer de otra manera, una motivación para que realmente esta ciudad se sitúe donde merece estar.

Por cierto, ¿han oído a algún partido político valorar los datos del paro de enero? Será que el empleo no es su competencia. Esperen a que salgan los datos de marzo o los de mayo. Todo será distinto. Hasta que el día de la marmota nos devuelta otra vez a la triste realidad.