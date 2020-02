Por lo visto, y en opinión del sindicato CCOO, el llamado veto parental en los colegios "es un ataque contra las libertades de enseñanzas" (sic), según publicación de este mismo medio en su edición del pasado jueves. Creemos digno de toda loa un hecho: Que no nos falten quienes -de una u otra manera- se preocupen por el porvenir de nuestros… estudiantes. Tengan éstos o no la condición de estudiosos.

A juicio del autor de esta "opinión", nuestro sistema educativo anda ya un tanto sobrado de… "vetos". Unos -como el que contiene la publicación de referencia- con el extraordinario -por raro- atributo de carácter puramente… "parental", (aunque resulte objeto de distintas críticas, favorables, en algunos casos; pero desfavorables en no pocos… supuestos).

A juicio de Las Tendillas, la simple… "preocupación" a la que aludimos puede resultar -y posiblemente resulte- un acto de buena fe. Pero, como es de dominio público, la actividad académica no siempre resulta ser de utilidad: depende (la dicha… "actividad") del momento en que se ejercite. Porque, a nuestro entender -y por citar un ejemplo- el enseñar en las aulas a un pupilo -o pupila- a traer niños al mundo, o a masturbarse, antes de determinadas edades, viene a ser una… "actividad escolar" tan inútil y fuera de lugar como tratar de enseñarles a ser herrero cuando carecen de fuerza suficiente para manejar un martillo.

Insistimos: Creemos que, en efecto, a los pupilos escolares les asiste el derecho a saber. De todo, pero en el momento oportuno. Nos parece así. Pero no ignoramos que hay… "saberes" -léase "conocimientos"- que tienen la condición de naturales. O congénitos. En consecuencia, no precisan de un aprendizaje, que puede resultar de efectos contrarios a los que se trata de obtener mediante la aplicación de las normas de un sistema educativo no exento de aparatosos fracasos académicos.

No obstante, somos muy… conscientes de que hay… "saberes" (conocimientos) que se sustraen a la edad. Que un sistema educativo que se precie no puede eludir: Nuestros… enseñantes saben muy bien que lo primero -e inevitable- es formar al alumno en el arte de tratar a la gente con el máximo respeto. Y saber estar, en general. Pero, sobre todo, en una entrevista de trabajo. En esta tarea, no hay "vetos" que valgan.