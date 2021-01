La vacuna: ¿Quién decide? (II)

Hemos analizado algunas de las… "razones" justificativas del interés mediático que la vacuna anticovid-19 viene suscitando. Nos resta por efectuar examen de pregunta con la que encabezamos esta publicación: ¿Quien decide?

La respuesta parece clara. Irrefutable: A juzgar por los… hechos, tenemos que concluir: Aquí, todo quisque puede decidir… . Tratamos de justificar nuestra modesta "opinión" mediante análisis de dos supuestos:

Sucedió hace tan solo unos días: Los medios de comunicación se hacían eco de noticia no exenta de polémica: Los responsables de una Residencia Para Mayores (RPM) se negaron a administrar la dicha vacuna a los 40 pacientes que la misma albergaba.

Sucesos como el que dejamos referido no tienen la condición de únicos: En un lugar que no era precisamente La Mancha, un Colegio Oficial de Médicos resolvió, entre otras… lindezas, -cómo atribuir falsamente al director de una RPM la condición de representante in iure de una paciente- "… no aperturar (sic) expediente disciplinario…" a una colegiada que, en un alarde de flagrante vulneración de los más elementales derechos del paciente, del usuario o de ambos no dudó en "actuar" como sigue: 1- Prescribió medicación sin reconocimiento previo de paciente que jamás había visto. 2. Ello, no solo sin el preceptivo consentimiento informado, sino también en contra de las instrucciones de otros facultativos de reconocido prestigio, y la negativa de la paciente o familiares y allegados que, haciendo uso de su derecho, han intentado -en vano- rechazar el dicho tratamiento.

Del análisis del primer supuesto, se desprende que "quien decidió" sobre la NO aplicación de la vacuna fue la RPM, temiendo la posibilidad de efectos adversos. Posiblemente, la "posibilidad" alegada no esté exenta de cierta dosis de… generosidad. Pero nos parece injusta. Entre otras razones, por contraria a Derecho: Si la vacuna... puede provocar efectos adversos, la falta de la misma los provoca. Con certeza. Incluso, letales. En consecuencia, no podemos renunciar a ella sin arriesgar la vida. Con razón, un lector nos advierte: "Prefiero la vacuna a la mortaja".

A juicio de Las Tendillas, la respuesta a la pregunta formulada en el encabezamiento de esta "opinión" nos la facilitó, tiempo ha, el propio legislador. Trataremos de acreditar el aserto. En todo caso, no decide… todo quisque.